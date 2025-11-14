Problemas para Portugal: por qué Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026

A pesar de que todavía su selección no clasificó, una acción del futbolista podría generarle dolores de cabeza de cara a su futuro. Los detalles, en la nota.

Cristiano Ronaldo, selección de Portugal. Foto: REUTERS

Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras que tiene Portugal en su selección. Sin embargo, su país sufrió una inesperada derrota ante Irlanda, en el marco de las Eliminatorias de Europa para el Mundial 2026. Como si fuera poco, CR7 vio la roja y podría complicar su futuro.

El delantero golpeó a un rival con un codazo en la espalda, lo que llevó a que el árbitro le muestre la tarjeta roja por primera vez con su país.

La expulsión de Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal ante Irlanda. Video: x SC_ESPN.

Más allá de perderse el próximo partido de Portugal, en la última fecha de Eliminatorias ante Armenia, todavía resta conocer la pena que podría recibir. Esto podría generarle complicaciones de cara al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo: por qué podría perderse el Mundial 2026

Las reglas de FIFA podrían darle un dolor de cabeza a Cristiano Ronaldo, que fue expulsado tras una revisión del VAR y se marchó con aplausos irónicos para el árbitro.

Una sanción mayor a la tarjeta roja podría significar que se pierda el Mundial 2026, o al menos la fase de grupos.

El “ítem i) del artículo 14 inciso 1ero del Código Disciplinario de la FIFA” indica que “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

En este contexto, una pena de tres partidos afuera significará que se pierda el último partido de Eliminatorias, así como también los dos primeros de Portugal en el Mundial 2026, siempre y cuando clasifique.

Qué necesita la Selección de Portugal para clasificar al Mundial 2026

La selección europea todavía no aseguró su pasaje al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. A falta de una fecha, se encuentra dos puntos por encima de Hungría, mientras que Irlanda los derrotó y se colocó a solo tres puntos.

Justamente, la última fecha tendrá el cruce entre Hungría e Irlanda, que puede definir al menos el cupo al repechaje. En caso de que Portugal derrote a Armenia, asegurará su lugar en el Mundial 2026, aunque podría perder a Cristiano Ronaldo para los partidos iniciales.