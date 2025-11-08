La inesperada revelación de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es una de las personas que puede ayudar a cambiar el mundo”

En una entrevista, el jugador portugués reveló los motivos por los cuales no quiere perderse la oportunidad de charlar con el presidente de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo, Donald Trump Foto: Captura

Cristiano Ronaldo dio nuevamente de qué hablar debido a que reveló que es un gran fanático del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista con Piers Morgan, el astro portugués aseguró, sin rodeos, que desea conocerlo debido a que “le agrada” y cree que podrían tener una buena charla.

La revelación llegó de la mano del cuestionamiento de Morgan a Ronaldo sobre el contexto de la camiseta que mandó firmada al mandatario de Estados Unidos, cuya leyenda decía: “Presidente Donald J. Trump, jugando por la paz”. Allí, el jugador explicó su perspectiva y remarcó que tiene su admiración porque cree que es quien puede “cambiar el mundo y llevar paz a cada rincón del planeta”.

“Si el mundo está en paz, es nuestro objetivo. Él es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Y este es mi objetivo principal (conocer a Trump para hablar sobre la paz mundial). Si tienes la oportunidad de decirle o hacer que suceda, él es uno de las personas con las que quiero sentarme para tener una buena plática”, contestó el deportista.

Cristiano Ronaldo habló de Donald Trump

El capitán de Portugal y del Al Nassr, insistió en que el liderazgo de Trump se destaca por sobre otros presidentes, debido a que tiene la capacidad para lograr cosas importantes en el mundo y reiterando que es el tipo de personas que le gustan y a quien le gustaría conocer.

“Aquí, en Estados Unidos, donde quieras. Sé que estuvo aquí en Arabia Saudita. Deseo algún día conocerlo, sentarme con él porque es una de las personas que realmente me agradan, porque creo que puede hacer que las cosas sucedan y me gusta la gente así”, insistió Ronaldo.

Cristiano Ronaldo le mandó una camiseta a Trump firmada. Foto: X

Cristiano Ronaldo insiste en que con Trump el mundo encontrará la paz

En esa misma entrevista, Cristiano Ronaldo le deseó al mundo que encuentre el camino hacia la paz y la hermandad. Al mismo tiempo, expresó que ese mismo deseo lo tiene el presidente de los Estados Unidos.

“Deseo que este mundo vaya por un camino de paz pronto. Esto es lo que estoy buscando. Y le diré algo, y si algún día tengo la oportunidad me voy a sentar con él y le voy a decir probablemente que tenemos algo en común, algo que compartimos, se lo diré... y no lo diré hasta ese momento”, cerró el jugador.