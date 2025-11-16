Cristiano Ronaldo estará presente en el Mundial 2026: Portugal logró la clasificación tras golear a Armenia

El combinado portugués se impuso por 9-1 y se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar la Copa del Mundo. El crack ex Real Madrid no estuvo presente debido a su expulsión ante Irlanda.

Sin Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal goleó como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

El combinado portugués se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar la Copa del Mundo que se realizará en EEUU, Canadá y México, logrando además su novena participación. El crack ex Real Madrid no estuvo presente debido a su expulsión ante Irlanda.

En el primer tiempo, marcaron para los lusos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

De esta manera, el equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió la noche con autoridad.

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Por otro lado, la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo a la próxima cita mundialista, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

El conjunto ganador terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.

