Escándalo en la Fórmula 1: un piloto cuestionó a Colapinto y aseguró que “está frustrado y enojado con la vida”

El piloto de Alpine fue criticado por un colega, tras una serie de acusaciones cruzadas. El Gran Premio de Las Vegas 2025 comenzó con polémica.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Franco Colapinto se prepara para iniciar el Gran Premio de Las Vegas 2025, que ya tiene polémicas. Una ocurrió en la previa, cuando se realizaron las conferencias de prensa de los pilotos, donde un integrante de Fórmula 1 tuvo cuestionamientos para el argentino.

En distintos momentos, el piloto de Alpine criticó la manera de manejar de Lance Stroll, integrante de Aston Martin. Según la visión del argentino, es poco cuidadoso y no mira los espejos, por lo que protagoniza muchos choques.

Franco Colapinto en rueda de prensa con Oscar Piastri y Lance Stroll. Foto: REUTERS/Jakub Porzycki.

Incluso hubo una nueva crítica en la última carrera, en el Gran Premio de Brasil. Gabriel Bortoleto intentó adelantar a Lance Stroll, aunque hubo un contacto que le costó la permanencia al brasileño en pista. Colapinto, que estaba detrás de ellos, culpó al canadiense de lo ocurrido en Interlagos.

Lejos de esquivar la polémica, Stroll le respondió al argentino al asegurar que “tal vez está frustrado y enojado con la vida”. Y agregó:

“Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo Stroll ante los medios. Y siguió el piloto de Aston Martin: “Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Y completó, con ironía contra el ex Williams: “Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año”.

La respuesta de Franco Colapinto contra Lance Stroll

El argentino fue consultado también por lo dicho por Lance Stroll, aunque intentó bajar el tono a la escalada de tensión entre ambos. Según su visión, sus declaraciones se dieron “en el calor del momento después de la carrera”.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Y buscó calmar las aguas: “El incidente con Gabi... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”.

De todos modos, reconoció la tensión en la pista, en base a los antecedentes entre ambos: “Hemos estado muy cerca uno del otro y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

Gran Premio de Las Vegas 2025: días y horarios de la actividad de Franco Colapinto

Jueves 20 de noviembre

Prácticas libres 1: 21:30 (horarios argentinos).

Viernes 21 de noviembre

Prácticas libres 2 : 01:00.

Prácticas libres 3: 21:30.

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00.

Domingo 23 de noviembre