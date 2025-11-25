Un gol en el minuto 90: ¿debería seguir apostando después del caos final?

Apuestas deportivas. Foto cedida.

A veces, la trama de un evento deportivo llega hasta el último segundo. Un gol en el minuto 90 de un partido de fútbol, por ejemplo, puede generar un enorme revuelo al modificar lo que parecía ser el resultado más probable del encuentro. La imprevisibilidad del deporte es lo que le da su gran atractivo a los fanáticos, y cuando el guion se rompe en los minutos finales, puede ser electrizante. Pero, desde la perspectiva de un apostador, también puede resultar muy confuso.

Si un equipo no favorito logra un empate sobre la hora, o el favorito previo al partido encuentra el gol del triunfo en tiempo agregado, el resultado esperado se da vuelta por completo. Incluso si un jugador recibe una tarjeta roja y deja a su equipo con uno menos en el descuento, o si el árbitro sanciona un penal, las acciones decisivas tan tarde dejan poco o nada de tiempo para que ocurra algo más en el partido.

Muchos apostadores ahora prefieren las apuestas en vivo, donde la toma de decisiones rápida es clave. Dependen de herramientas externas, como plataformas analíticas, o de las funciones integradas disponibles en la mayoría de las casas de apuestas importantes. Muchos operadores legales en América Latina ya ofrecen herramientas dedicadas para apuestas en vivo. Por ejemplo, en casas de apuestas deportivas en México, usted puede encontrar estadísticas en vivo, seguimientos de partido y transmisiones para respaldar decisiones rápidas.

Funciones similares también están disponibles en plataformas autorizadas en Argentina, Colombia y otros países. El desafío es si un apostador puede realmente sacar provecho de estas herramientas cuando el partido está a segundos de terminar.

Apuestas tardías

Si usted respaldó a un equipo antes del partido para ganar, pero ese equipo recibe un gol del empate en el minuto 90, ¿qué hace? ¿Mira las cuotas en vivo para apoyar al otro equipo por su impulso final? ¿Puede esperarse ahora una avalancha de goles y volverse tentadora la opción de Más de 2.5 goles?

¿Intenta tomar las cuotas del empate, ahora fuertemente favorito, para cubrir su apuesta inicial? Cuando se marca un gol tardío, puede ser un buen momento para aprovechar posiciones en el mercado debido a la fluctuación de cuotas.

Respaldar la opción del empate con una apuesta mayor para intentar cubrir la apuesta pre-partido que ahora va perdiendo puede ser tentador, por ejemplo. Desde esa perspectiva, apostar en vivo sobre el final puede brindar una ventaja potencial.

Actuar con precaución

Sin embargo, las apuestas tardías requieren cuidado. Si un equipo marca en el minuto 90, no hay mucho tiempo para reevaluar la situación, incluso si se agregan 5 minutos de descuento. Eso apenas alcanza para ver posibles cambios de formación y si el entrenador ordenará buscar el gol del triunfo o replegarse para defender lo conseguido.

Los goles tardíos cambian los partidos, y esto a menudo significa que el análisis estadístico previo deja de servir, ya sea por desesperación o desmotivación de los jugadores. Los encuentros suelen volverse caóticos en este punto, y hasta el estado emocional del apostador puede provocar decisiones irracionales. Es difícil, como hincha, no dejarse llevar por el dramatismo del final, pero cuando corre la adrenalina —sea por euforia o por pánico—, eso puede conducir a malas decisiones.

Planificar por adelantado

Incluso las apuestas en vivo necesitan estrategia. Intente evaluar las posibles situaciones antes de que el partido entre en sus últimos minutos. Si el equipo que usted respaldó está ganando, decida de antemano qué hará si le empatan. Lo ideal, en ese momento, es buscar una apuesta de valor donde las cuotas sean lo suficientemente favorables para cubrir opciones.

Pero eso puede ser difícil con tan poco tiempo, y es mejor considerar alternativas de cobertura de antemano, como respaldar el empate por si hay un gol tardío. Además, establezca un límite para cualquier apuesta tardía, normalmente solo una pequeña fracción del valor promedio de sus apuestas. Por el poco tiempo restante, una apuesta tan tardía tiene un riesgo alto y una variación muy grande.

La apuesta en el último suspiro

Apostar muy tarde en un encuentro es extremadamente especulativo. Existe el atractivo de intentar lograr un beneficio rápido y dramático, pero muchas veces es mejor dar un paso atrás. Su análisis previo al partido puede no haber coincidido con el resultado final, y eso es frustrante, pero reaccionar impulsivamente por un gol tardío suele ser una receta para el desastre, ya que prácticamente no hay datos analíticos en los que basar la apuesta.