Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, anunció la prohibición de los casinos digitales, con el objetivo de proteger a las familias del endeudamiento causado por la adicción al juego online.

Durante un discurso transmitido desde Brasilia y publicado en sus redes sociales, Lula subrayó que la medida busca salvaguardar a la población de los riesgos económicos y sociales que representan las apuestas en línea.

En esa línea, el jefe de Estado advirtió sobre el impacto negativo que generan estas actividades: “Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, declaró.

En su mensaje, Lula recordó que “los casinos están prohibidos en Brasil” y cuestionó la lógica de permitir que el juego online se infiltre en las casas a través de dispositivos móviles. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”, sumó.

A su vez, solicitó la colaboración de los tres poderes del Estado: “Trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

El flagelo social que producen las apuestas en Brasil

Las palabras de Lula da Silva reflejan la preocupación por el flagelo social de la adicción al juego y el rol del Estado en la protección de los sectores vulnerables.

Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: REUTERS

Si bien la legislación brasileña prohíbe desde hace décadas los casinos físicos, la oferta digital prosperó en un vacío legal. Es por ello que el Gobierno evalúa alternativas regulatorias, aunque la posición del mandatario apunta a una restricción más severa que la simple regulación.

El discurso de Lula marca un giro en la política pública sobre apuestas, anticipando un escenario de discusión intensa entre sectores que reclaman mayor libertad económica y quienes priorizan la protección social.