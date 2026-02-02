Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

La convocatoria a licitación para renovar la concesión del centro de esquí del Cerro Chapelco y la decisión de quitar los aportes económicos destinados a la fecha del Mundial de motocross fueron algunas de las iniciativas que impulsó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el objetivo de “terminar con los privilegios”, tanto dentro del Estado como en el ámbito privado.

En ese mismo sentido, trascendió que se encuentra próxima a firmarse una resolución que obligará a una empresa de apuestas de la región a tributar en concepto de Ingresos Brutos en igualdad de condiciones con el resto de las compañías, lo que implicará elevar la alícuota del 2 al 3 por ciento.

Más allá de buscar equidad en materia impositiva, la provincia también avanzaría en una modificación del esquema de canon, una medida que permitiría incrementar los recursos disponibles “para invertir en obras”. Hasta el momento, la empresa abona al Estado provincial el 15 % de lo recaudado tanto en la sala física como en las apuestas online.

Se preadjudicó una nueva concesión para el Cerro Chapelco. Foto: X/@grupolatecla

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el canon correspondiente a las apuestas presenciales se incrementará al 17 % de la recaudación, mientras que el porcentaje aplicado a las apuestas online se mantendrá en el 15 %.

A su vez, se modificará el criterio de cálculo: actualmente, los montos se determinan en función de lo recaudado el año anterior, lo que provoca una pérdida para la provincia en contextos inflacionarios. Así, por ejemplo, en enero de 2026 la empresa pagó el 15 % de lo obtenido en enero de 2025.

El nuevo esquema prevé que el canon se calcule sobre la recaudación del mes inmediato anterior. De este modo, el porcentaje correspondiente a marzo de 2026 se definirá en base a lo ingresado en febrero.

“El fin de los privilegios” forma parte de un conjunto de decisiones que caracterizan a la actual administración y representa “un corte tangencial respecto de lo actuado por el gobierno que encabezó Omar Gutiérrez”.

“A lo largo de sus dos primeros años de gestión, Figueroa despidió ñoquis e indisciplinados (sobre los que recayó la tolerancia cero), les puso fin a las jubilaciones de privilegio, redujo la planta política, eliminó los gastos innecesarios del Estado, revisó los contratos de obra pública, expulsó a los que oficiaban de intermediarios entre la ayuda oficial y sus destinatarios y, del mismo modo, ordenó devolver las camionetas cuyo alquiler no se justificaba (por precio o por utilidad). Ahora, la transparencia y las reglas de juego claras llegarán a donde no se sospechaba que llegarían”, afirmaron las fuentes consultadas.