La plataforma de apuestas Codere, a la venta:

Codere. Foto: Redes sociales

La reconocida plataforma de apuestas Codere, la segunda más grande de España, se pone a la venta y su valor podría superar los 2.000 millones de dólares.

La operación se encuentra en una fase inicial y se estima que, a mediados de mayo, los interesados presenten propuestas no vinculantes, que pasarían a vinculantes aproximadamente en julio de este año.

Codere. Foto: Redes sociales

La historia de la empresa y la futura venta

La compañía fundada por la familia Martínez Sampedro vivió diferentes reestructuraciones que terminaron por ceder el control a un grupo de fondos de inversiones que aprovecharon el periodo de inestabilidad.

En la actualidad, las acciones del casino están divididas entre 84 fondos de inversión, siendo los más relevantes por su participación: Davidson Kempner, con un 13.3%; Palmerston Capital, que cuenta con 5.6%; Deltroit, con 5.47%; System 2 Capital, con 5.15% e Invesco, con 5.14%.

Codere. Foto: Redes sociales

Oportunidad para inversores

Codere podría representar una propuesta de negocio bastante atractiva gracias a su evolución favorable, ya que en 2024 reportó ingresos que ascendieron a más de 1,500 millones de dólares y un EBITDA ajustado de más de 200 millones.

Con su amplia red de operaciones físicas y digitales, el casino abarca países como España, Italia, Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, a través de tragamonedas, bingos, bares, terminales de apuestas deportivas, salones recreativos salas de juego e incluso hipódromos, que se suman a su plataforma en línea.