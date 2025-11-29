Fin de ciclo: River hizo oficial las salidas de Miguel Borja, Enzo Pérez, Milton Casco, “Pity” Martínez y “Nacho” Fernández

Luego de un año para el olvido, Marcelo Gallardo pasó la escoba en el “Millonario” y les dio vía libre a 5 referentes del plantel. Los mensajes de despedida.

Salidas en River. Foto: X @RiverPlate

Luego de un año para el olvido, Marcelo Gallardo pasó la escoba en River y les dio vía libre a varios referentes del plantel. Las redes sociales del “Millonario” hicieron oficiales las salidas: el primero fue Enzo Pérez y lo siguieron Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Miguel Borja.

River despidió a cinco jugadores históricos

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, señaló el club de Núñez en sus canales oficiales para despedir al experimentado volante, cuya carrera podría seguir en Deportivo Maipú o en un regreso a Estudiantes de La Plata.

Pérez tuvo dos ciclos en River, donde disputó 279 partidos, marcó seis goles y ganó 10 títulos, siendo el más importante la Copa Libertadores de 2018 ante Boca.

“Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River”, fueron las palabras del “Millonario” para despedir al lateral izquierdo.

En tanto, señaló que Nacho Fernández “cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos”.

Nacho Fernández deja River.

En cuanto al “Pity” Martínez, autor de uno de los goles más recordados de la historia riverplatense, el club lo despidió con la siguiente frase: “Ocho títulos, 37 goles y una corrida inolvidable”.

La última salida en ser anunciada -por el momento- fue la del goleador colombiano: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, escribieron.