River Plate Vs Aldosivi Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan River Plate vs. Aldosivi, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 25/04/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Aldosivi, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre River Plate y Aldosivi se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Aldosivi, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Nicolás, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: River Plate recibe a Aldosivi por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mas Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!