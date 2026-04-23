Sabores inigualables, ambiente exclusivo y mirada hacia la cancha: cuánto sale comer en el restaurante de River en abril 2026
El local gastronómico, ubicado en la Belgrano Baja casi esquina Sivori, fue inaugurado este lunes y ya se puede ir a disfrutar del extenso menú que ofrece. Cómo llegar desde CABA.
El restaurante de River, Bodegón 1901, se sumó a la escena gastronómica porteña con una propuesta que homenajea la cocina clásica argentina, destacándose por sus platos abundantes, recetas caseras y sabores bien tradicionales. El espacio funciona en el barrio de Belgrano, sobre la zona de Belgrano Baja, casi en la esquina de Sívori.
La carta recorre los grandes infaltables del bodegón. Entre las entradas, aparecen opciones para compartir como albóndigas con salsa pomodoro y empanadas, croquetas, burratinas.
En los platos principales, el menú se vuelve más contundente: milanesas en distintas versiones, pastas, carnes clásicas, pescados y recetas bien tradicionales como el matambre a la pizza o la suprema a la florentina.
También hay lugar para quienes buscan algo más liviano, con una selección de ensaladas clásicas, desde la Caesar hasta la caprese, además de opciones frías como la mayonesa de ave. Para tomar, la propuesta incluye bebidas sin alcohol que acompañan bien cualquier elección del menú.
Cuánto sale comer en el Bodegón 1901 en abril 2026
Si bien no se destaca por ser un bodegón económico, la propuesta apunta a un público que elige la comida casera, los platos abundantes y un entorno ligado a la identidad del club. Algunos de los precios son los siguientes:
- Mini albóndigas con salsa pomodoro y pan de pizza: $28.000
- Empanadas soufflé (2 unidades) se osobuco braseado: $19.000
- Burratina con tomate cherry, aceitunas negras, verdes y palta: $31.000
- Milanesa napolitana con fritas: $45.000
- Milanesa con tortilla: $44.000
- Suprema a la florentina con puré: $31.000
- Fusilli al fierrito en escarpado de mar: $38.000
- Ravioles de espinaca con pulpetines de ternera con pomodoro & albahaca: $32.000
- Sorrentinos de jamón y queso con salsa a elección: $37.000
- Lomo en salsa de vermut y pimienta con gratel de papas: $75.000
- Penca de trucha entera con salsa de roquefort, champiñones y espinaca cocida: $90.000
- Ensalada Caesar: $29.000
- Ensalada caprese: $21.000
Cómo llegar al Bodegón 1901 desde CABA
El bodegón está ubicado dentro de la cancha de River, que queda en avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, en el barrio porteño de Núñez. Se puede llegar tanto en transporte público como en vehículo.
En transporte público, una de las opciones es utilizar la línea D de subte hasta la estación Congreso de Tucumán y luego continuar a pie unas 15 o 20 cuadras. También se puede llegar en tren a través de la línea Mitre, ramal Tigre, bajando en las estaciones Núñez o Rivadavia, desde donde se camina entre 10 y 15 minutos hasta el estadio. Además, varias líneas de colectivo circulan por la zona, entre ellas la 15, 28, 29, 37, 42, 45, 57, 60, 130 y 152.
Para quienes deciden ir en auto, se puede acceder al estadio por las avenidas del Libertador, Lugones o Cantilo. En días de partido o eventos masivos suele haber cortes de tránsito y alta congestión vehicular, por lo que se recomienda llegar con anticipación y tener en cuenta que los estacionamientos privados de la zona se completan rápidamente.