RB Bragantino Vs River Plate Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.

¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre RB Bragantino y River Plate se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de RB Bragantino vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy RB Bragantino choca ante River Plate, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Cícero de Souza Marques ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.