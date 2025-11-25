Marcelo Gallardo piensa en el River 2026: qué jugadores se van y en qué posiciones buscará refuerzos

Después de lo que consideró como “un año malo” en su carrera, el entrenador busca reformar el plantel del “Millonario” de cara a la próxima temporada y la lista de salidas y llegadas estaría compuesta por futbolistas de renombre.

Marcelo Gallardo y la renovación en River. Foto: NA

“Mañana ya me pondré a trabajar”, fueron las palabras que utilizó Marcelo Gallardo luego de la eliminación de River por 2-3 a manos de Racing en el Torneo Clausura. Después de lo que consideró como “un año malo” en su carrera, el entrenador busca reformar el plantel de cara al 2026 y la lista de salidas y llegadas estaría compuesta por futbolistas de renombre.

En ese sentido, se espera que la depuración en el club de Núñez sea profunda, con al menos 10 jugadores con chances de abandonar la institución. Los apellidos van desde aquellos que finalizan contrato en diciembre y los que tienen un ciclo cumplido y aparecen como “transferibles”.

Marcelo Gallardo, Racing vs River. Foto: NA

Por un lado, quienes finalizan su vínculo con River en diciembre de 2025 son: Miguel Borja, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Federico Gattoni (termina el préstamo con Sevilla) y Enzo Pérez.

Este último es el único que todavía no definió su futuro y se debate entre quedarse para asumir un rol secundario y con menos minutos, o la posibilidad de retornar a Estudiantes de La Plata para retirarse allí.

En tanto, por quienes se escucharán ofertas son:

Facundo Colidio : pese a su reciente renovación, no logró afianzarse y podría decir adiós.

Paulo Díaz : es uno de los mejores pagos del plantel y tendría los días contados tras ni siquiera concentrar en los partidos posteriores a la derrota con Boca.

Fabricio Bustos : perdió protagonismo desde la llegada de Gonzalo Montiel y saldría en busca de más minutos.

Sebastián Boselli: con escasa participación, no vería con malos ojos un nuevo préstamo para tener continuidad.

Qué pasa con Giuliano Galoppo

En River también preocupa la situación de Giuliano Galoppo, una de las apuestas de Gallardo para esta temporada y que podría irse de Núñez al no cumplirse la cláusula que activaba la obligación de compra.

Es que Galoppo posee una condición contractual precisa con San Pablo: si disputaba el 50% de los partidos con un mínimo de 45 minutos en cancha, el “Millonario” debía pagar 3,2 millones de dólares por el 60% de su pase.

Giuliano Galoppo, River. Foto: NA

El duelo ante la “Academia” era la última oportunidad para alcanzar el requisito, pero el ingreso del mediocampista a los 56 minutos y el cierre del encuentro a los 95 lo dejó con apenas 40’ jugados, insuficientes para cumplir el objetivo pactado.

Qué jugadores llegarían a River en el próximo mercado de pases

En los pasillos del Monumental ya resuenan los puestos en los que Gallardo decidió que lleguen refuerzos en el próximo mercado de pases, los cuales serían: lateral por izquierda, volante central, mediapunta y delantero.

Por el momento, el único nombre que trascendió es el de Luciano Gondou, delantero con pasado en las inferiores del “Millonario” y que hoy milita en el Zenit. River ya inició gestiones con el club ruso para negociar un préstamo, aunque por el momento no se conocen avances.