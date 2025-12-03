Se define el campeonato de pilotos de la Fórmula 1: qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para consagrarse en el GP de Abu Dhabi
La definición de la Máxima está al rojo vivo y tres pilotos llegan con chances a la última carrera. Conocé todos los detalles en la nota.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su fin y el campeonato de pilotos está al rojo vivo: el campeón se define en el Gran Premio de Abu Dhabi, al que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan con chances.
El gran candidato es el británico de Mc Laren, quien llega a la definición con 408 puntos, 12 más que el piloto de Red Bull y 16 más que su compañero australiano.
¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones?
Norris será campeón…
- Si sale primero, segundo o tercero.
- Si sale cuarto o quinto y Verstappen no gana.
- Si sale sexto o séptimo y Verstappen y Piastri no ganan.
- Si sale octavo, Verstappen termina tercero o peor y Piastri no gana.
- Si sale noveno, Verstappen sale cuarto o peor y piastri no gana.
- Si sale décimo o peor, Verstappen sale cuarto o peor y Piastri queda tercero o peor.
Verstappen será campeón…
- Si gana y Norris termina cuarto o peor.
- Si sale segundo, Norris termina octavo o peor y Piastri no gana.
- Si sale tercero, Norris queda noveno o peor y Piastri termina segundo o peor.
Piastri será campeón…
- Si gana y Norris queda sexto o peor.
- Si sale segundo, Norris queda décimo o peor y Verstappen termina cuarto o peor.
