Se define el campeonato de pilotos de la Fórmula 1: qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para consagrarse en el GP de Abu Dhabi

La definición de la Máxima está al rojo vivo y tres pilotos llegan con chances a la última carrera. Conocé todos los detalles en la nota.

miércoles, 3 de diciembre de 2025, 19:28
Definición del campeonato de pilotos entre Verstappen, Norris y Piastri.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su fin y el campeonato de pilotos está al rojo vivo: el campeón se define en el Gran Premio de Abu Dhabi, al que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan con chances.

El gran candidato es el británico de Mc Laren, quien llega a la definición con 408 puntos, 12 más que el piloto de Red Bull y 16 más que su compañero australiano.

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones?

Norris será campeón…

  • Si sale primero, segundo o tercero.
  • Si sale cuarto o quinto y Verstappen no gana.
  • Si sale sexto o séptimo y Verstappen y Piastri no ganan.
  • Si sale octavo, Verstappen termina tercero o peor y Piastri no gana.
  • Si sale noveno, Verstappen sale cuarto o peor y piastri no gana.
  • Si sale décimo o peor, Verstappen sale cuarto o peor y Piastri queda tercero o peor.
Lando Norris, piloto de McLaren. Foto: Reuters (Piroschka Van De Wouw)
Verstappen será campeón…

  • Si gana y Norris termina cuarto o peor.
  • Si sale segundo, Norris termina octavo o peor y Piastri no gana.
  • Si sale tercero, Norris queda noveno o peor y Piastri termina segundo o peor.
Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1. Foto: X @F1.
Piastri será campeón…

  • Si gana y Norris queda sexto o peor.
  • Si sale segundo, Norris queda décimo o peor y Verstappen termina cuarto o peor.