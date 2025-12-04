Lionel Messi destacó el rol de Leandro Paredes en Boca: “Le dio un cambio grande”

El capitán de la Selección Argentina se refirió a su compañero y su regreso al Xeneize. Además de lo futbolístico, destacó lo que aportó a “nivel de grupo”.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

La llegada de Leandro Paredes a Boca no pasó desapercibida, ya que fue clave en la levantada que tuvo el Xeneize en los últimos meses. Incluso Lionel Messi destacó el rol que tuvo su compañero en la Selección Argentina.

Durante un reportaje, el jugador del Inter Miami indicó que Paredes “le dio un cambio grande a Boca”. Más allá de lo futbolístico, el rosarino indicó que hubo un cambio a “nivel de grupo”, por lo que destacó el papel que cumple en el club.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi en las prácticas de la Selección Argentina de cara al partido frente a Venezuela, en el predio de Ezeiza. Foto: EFE.

“Creo que Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo, lo he hablado con él, se llevan muy bien y eso se nota. Y a la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera”, comentó en charla con ESPN.

Lionel Messi también sumó: “Me alegra, es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo también con él y sé que tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca y que le esté yendo bien, mucho mejor”.

Incluso se animó a compararlo con Rodrigo De Paul, ya que son grandes compañeros, aunque de rivales “se hacen odiar”. “Son los típicos que los querés siempre en tu equipo, pero de rivales se hacen odiar un poquito. Después, fuera de la cancha, nada que ver, son dos pibes extraordinarios, normales, sencillos, que les gusta joder, pasarla bien y dentro de la cancha se transforman también”, comentó.

Leandro Paredes, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Y sumó que “lo viven de esa manera, juegan de esa manera y es parte de ellos también para sentirse enfocados y metidos en todo momento en el partido”.

“No quiero ser él”: la polémica frase de Lamine Yamal sobre Lionel Messi, en la previa a la Finalissima

Lamine Yamal, figura de la Selección de España, como gran figura, se refirió a Lionel Messi, en la previa de la Finalissima.

En su última entrevista con la cadena estadounidense CBS News, el español sostuvo que respeta lo que hizo el crack argentino por el fútbol, pero planteó que desea transitar su propio camino: “No quiero ser él”, señaló.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - November 29, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS

“Es el mejor jugador de la historia del fútbol y ambos sabemos que no quiero ser Messi, y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero seguir mi propio camino, y punto. Lo respeto por lo que fue y por lo que representa para el fútbol y si algún día nos encontramos en una cancha, habrá respeto”, indicó el joven delantero del Barcelona.

Pese a la polémica que generaron sus dichos, cabe aclarar que no es la primera vez que Yamal rechaza la comparación con el rosarino. En abril de 2025 había dicho en conferencia de prensa que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, que esas comparaciones las deja “a ustedes”, los periodistas y el público.