Algunos integrantes de la Selección Argentina tienen su muñequito Playmobil. Foto: IRSA

El Mundial 2026 empieza a calentar motores y, mientras muchos evalúan si van a ir a Estados Unidos a alentar a la Selección Argentina, las empresas de juguetes lanzaron al mercado diferentes productos de la “Albiceleste”: desde la edición especial del trofeo a los muñequitos de los integrantes de la “Scaloneta”.

Cuánto salen y dónde conseguir los Playmobil de la Selección

Por un lado está la Colección Argentina de Playmobil oficiales de la Selección. Se trata de una edición limitada y exclusiva de la empresa argentina de shoppings IRSA, que es licenciataria oficial de AFA. Si bien no están los 22 integrantes, se realizaron los muñequitos de los más populares: Lionel Messi (por supuesto), Lionel Scaloni y el Dibu Martínez tienen el suyo, al igual que Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul (morocho) y Alexis Mac Allister.

Para tener uno de estos muñequitos hay que participar de la promoción que está disponible en todos los shoppings de IRSA del país: Alto Palermo, Abasto, DOT, Alcorta, Patio Bullrich, Distrito Arcos, Palermo Off, Alto Avellaneda, Soleil, Terrazas de Mayo, Alto Rosario, Córdoba shopping, Mendoza Shopping, Alto NOA, Alto Comahue y Ribera shopping.

Algunos integrantes de la Selección Argentina tienen su muñequito Playmobil. Foto: IRSA

¿De qué manera? Desde el pasado 13 de abril y hasta agotar stock, tendrán que hacer una compra de $20.000 o más en cualquier local de estos centros comerciales, cargar la factura en la app ¡appa! y así se logra una habilitación para adquirir un muñeco abonando en la misma app $15.000.

Después, el comprador recibe un código de canje para retirar al Messi Playmobil en el stand que hay en cada shopping. Son siete modelos diferentes de jugadores de la Selección Argentina y no se puede elegir cuál te toca: vienen en un envoltorio opaco y se entregan de forma aleatoria.

Atención: según el monto de la factura cargada, esta es la cantidad de Playmobil que se pueden comprar:

$ 20.000 a $ 60.000: 1 muñeco

$ 60.000 a $ 120.000: 2 muñecos

$ 120.000 a $ 200.000: 3 muñecos

Más de $ 200.000: hasta 4 muñecos por factura

Y en todos los casos deberán abonar los $15.000 por cada uno de La Colección Argentina. Sin embargo, desde la compañía aclaran que sólo se acepta una factura por carga, con lo que no se pueden acumular varias para llegar a una cifra más alta.

Cuánto cuesta la Copa del Mundo en Lego

Por su parte, Lego Editions creó el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Se trata de una réplica pensada como un juego para niños y aficionados al deporte e incluye un Minimodelo de hincha. Este impresionante diseño de 2.842 bloques para encastrar recrea el icónico trofeo. Con una altura de 37.8 cm y un diseño detallado, está pensado para entusiastas de 12 años en adelante, dispuestos a enfrentar este desafío de construcción. Cada bloque está fabricado con plástico de alta calidad, garantizando durabilidad y una experiencia de armado satisfactoria.

Lego sacó para armar la figura de Messi y de la Copa del Mundo. Foto: Lego

Este artículo elaborado de forma global en alguna de sus plantas principales en México (Monterrey) y Hungría, se comercializa internacionalmente y ya está disponible en la Argentina y otras regiones. Su precio es de $880.000.

Se lo puede complementar con el Lego Editions Lionel Messi, un set de 958 piezas que permite construir una representación única del icónico jugador argentino. Con una altura de 6 cm y dimensiones de 25 cm de largo y 20 de ancho, ofrece un gran nivel de detalle. Tiene un valor de $ 357.000.

Lego sacó para armar la figura de Messi y de la Copa del Mundo. Foto: Lego

Ambos se pueden adquirir en jugueterías y on line, principalmente en Mercado Libre.