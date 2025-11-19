Paredes, el capitán que unió a Boca: la cena que organizó con el plantel en la previa a los playoffs del Torneo Clausura

Antes del partido ante Talleres en La Bombonera por los octavos de final, el volante de la Selección Argentina compartió una foto con sus compañeros.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. Foto: NA

La vuelta de Leandro Paredes al club de sus amores parece haber sido un antes y después en la vida deportiva de Boca Juniors. Es que, más allá de su incuestionable calidad, el jugador de la Selección Argentina logró construir un grupo humano que parece muy unido.

Con mucha experiencia en planteles de jerarquía, Paredes sabe que para lograr resultados positivos es importante la amistad entre los futbolistas. Por eso, organizó una cena en la que invitó a un grupo junto a sus parejas y compartió la imagen de la noche.

El encuentro entre los futbolistas de Boca Juniors. Foto: Instagram @leoparedes20

En la foto aparecen futbolistas que atraviesan realidades distintas. Por un lado, se ven tres titulares del equipo: Lautaro Blanco, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. También participó Kevin Zenón, hoy relegado y con pocos minutos en el Xeneize. Por último, en la foto aparece Lucas Blondel, acompañado por Morena Beltrán, periodista y pareja del lateral.

Boca recibirá a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura

El partido de Boca ante Talleres, correspondiente a los playoffs, se jugará el próximo domingo a las 20, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino, el árbitro para el partido entre Boca y Talleres en La Bombonera. Foto: X @PlanetaBoca

Desde la derrota 2-1 contra Belgrano, el Xeneize encadena 4 victorias al hilo que le aseguraron la clasificación a la próxima Copa Libertadores, entre ellas, el triunfo 2-0 en el superclásico. Boca es uno de los serios candidatos a quedarse con la nueva edición del campeonato del fútbol argentino.

Por otro lado, la T logró levantar en el segundo semestre un año que venía complicado. La llegada de Tevez al equipo cordobés marcó un punto de inflexión y se impuso en 3 de sus últimos 5 encuentros.

El cronograma completo de los octavos de final del Torneo Clausura

Del próximo sábado hasta el miércoles venidero se definirán los ocho equipos que formarán parte de los cuartos de final de los playoffs.

Sábado 22 de noviembre

20: Vélez - Argentinos

22: Central Córdoba - San Lorenzo

Domingo 23 de noviembre

17:30: Rosario Central vs Estudiantes de La Plata

20:00: Boca vs Talleres de Córdoba

Lunes 24 de noviembre

17:00: Riestra vs Barracas Central

19:30: Racing vs River

22:00: Unión vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Miércoles 26 de noviembre