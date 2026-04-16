Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Lionel Messi sorprendió al comprar el 100% de las acciones del UE Cornella, equipo que milita en la Tercera RFEF, quinta división de España, con el que tiene un curioso vínculo de su época en el Barcelona.

“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UE Cornella”, publicó el club en sus redes sociales para confirmar la noticia que sacudió al mundo del fútbol.

Detalles del nuevo club del argentino

La Unión Esportiva Cornella fue fundada el 29 de abril de 1951 y su estadio, el Nou Estadi Municipal de Cornella tiene capacidad para 5.824 espectadores.

En su historia, se destaca como un club formador de talentos, entre los que se destacan el actual arquero del Arsenal inglés y de la Selección española, David Raya, así como también jugadores que luego brillaron o brillan en el Barcelona, como el multicampeón Jordi Alba o el actual defensor culé, Gerard Martín.

Lionel Messi junto a Jordi Alba. Foto: NA.

El vínculo que los une

No es la primera vez que los caminos de Messi y el Cornella se unen. El curioso dato nos lleva a enero de 2021, en la que el Barcelona de la Pulga se midió con el humilde conjunto español por la Copa del Rey.

Sin la presencia del argentino, suspendido por su expulsión en la Supercopa de España ante el Athletic, el equipo de Ronald Koeman sufrió más de la cuenta para avanzar en el torneo de la Madre Patria.

Lionel Messi, Barcelona, expulsión ante Athletic Bilbao, Foto Reuters

El blaugrana desperdició dos penales en el tiempo regular y debió imponerse en la prórroga, en lo que fue una de las series más recordadas de la historia del humilde club, sumado a la que eliminaron al Atlético de Madrid de Simeone.

El arquero Ramón Juan le contuvo los remates desde los 12 pasos a Pjanic y a Dembélé, pero no pudo hacer nada ante los tantos del propio Mosquito y del danés Martin Braithwaite en el tiempo extra.

Cornella vs. Barcelona por la Copa del Rey 2021. Foto: Redes sociales

Del sufrimiento de aquella noche a una nueva ilusión que comienza en la carrera de la Pulga: el gran desafío será el ascenso a la cuarta división y comenzar un camino hacia el gran sueño de la La Liga.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert