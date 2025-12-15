Premios The Best: día, horario y los argentinos candidatos a quedarse con el galardón entregado por la FIFA

La ceremonia de premiación que se llevará a cabo en Doha tendrá lugar un día antes de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo. Conocé quién es el máximo candidato y las diferencias ternas que serán reconocidas.

Premios The Best 2025. Foto: FIFA.

La FIFA reveló que este martes, a partir de las 14:00 (hora argentina), se llevará a cabo la ceremonia que dará a conocer los ganadores a los premios The Best, en un evento que tendrá lugar en Doha (Qatar) y contará con la presencia de varios futbolistas argentinos.

La gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al París Saint-Germain (Francia) y Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro. Foto: REUTERS

Después del voto de una multitud de aficionados del deporte de todo el mundo, el ente regulador del fútbol mundial premiará a los jugadores y entrenadores más destacados del 2025, que tiene a Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, como el favorito a quedarse con la máxima distinción.

Las ternas comprenden las categorías de: mejor jugador, mejor jugadora, mejor arquero, mejor arquera, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino y una distinción para los hinchas. Asimismo, se les otorgará un reconocimiento a los goles más destacados del corriente año.

Lamine Yamal quiere arrebatarle el premio The Best a Ousmane Dembélé. Foto: REUTERS

Por su parte, futbolistas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, buscarán arrebatarle la corona al francés ex Barcelona, que pica en punta como el favorito a quedarse con el título tras haber ganado la Champions League con el elenco parisino.

Presencia argentina en los premios The Best

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina y Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma y Thibaut Courtois, entre otros.

Emiliano "Dibu" Martínez va en busca de su tercer premio The Best. Foto: Instagram @emi_martinez26

Por otro lado, Pedro de La Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul (México) en la Leagues Cup 2025.

Además, Santiago Montiel, delantero de Independiente, también se ubica dentro de los candidatos por su golazo de chilena en los octavos de final del Torneo Apertura contra Independiente Rivadavia que le valió la victoria al “Rojo” y el pase a los cuartos de final del certamen.

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la “Academia” tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Lionel Messi podría estar incluido en el once ideal de la temporada 2025. Foto: REUTERS

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez son los integrantes de la “Albiceleste” que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.