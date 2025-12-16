Gianluigi Donnarumma destronó al Dibu Martínez: ganó el premio The Best a mejor arquero del mundo

El italiano, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, donde se proclamó por primera vez ganador de la Champions League.

Gianluigi Donnarumma. Foto: Action Images via Reuters

El italiano Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City y la temporada pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor arquero del mundo que otorga la FIFA.

Donnarumma, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Champions League.

Gianluigi Donnarumma ganó el premio The Best a mejor arquero. Foto: FIFA

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés a Emiliano “Dibu” Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskas

El argentino Santiago Montiel fue consagrado ganador del Premio Puskas 2025. El futbolista de Independiente fue premiado por su gol ante Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura.

La anotación del jugador fue de chilena, que le dio el triunfo al Rojo y que se llevó muchos elogios a lo largo y ancho del mundo. La distancia, la técnica y la sorpresa hizo que sea mencionado como uno de los goles del año por el jurado.

El golazo de Santiago Montiel. Video: ESPN

Arsène Wenger, icónico entrenador y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, realizó el anuncio y se mostró sorprendido por el talento demostrado por una de las figuras de Independiente.

Se trata del tercer argentino en conseguir esta distinción, luego de Erik Lamela en 2021 con el Tottenham Hotspur y Alejandro Garnacho en 2024 con el Manchester United.