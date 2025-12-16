¿En qué puesto terminó Lionel Messi en los Premios FIFA The Best 2025?

El capitán argentino no asistió a la gala, pero sus votos sorprendieron. Qué posición que ocupó y a quiénes eligió como los mejores del año.

Lionel Messi se quedó con el premio The Best 2023. Foto: X @fifaworldcup_es

Lionel Messi fue la figura que brilló por su ausencia en los Premios FIFA The Best 2025. Un hecho inédito, ya que el astro argentino había estado nominado en todas las ediciones realizadas desde su creación, en 2016. Sin embargo, el capitán participó a través de las votaciones para elegir a los mejores jugadores del mundo en las distintas condecoraciones, y algunas de sus elecciones fueron sorprendentes.

Los premios The Best consisten en una gala de celebración donde se otorgan galardones individuales según distintas categorías. Está organizado oficialmente por la FIFA desde 2016, cuando se rompió el pacto que la organización tenía con el diario Amaury, y por el cual entregaban juntos el Balón de Oro.

Lionel Messi, premios The Best. Foto: Reuters.

Todos los premios que se reparten en la gala de The Best

Premio The Best al jugador de la FIFA

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Premio The Best a la Arquera FIFA

Premio The Best al Arquero de la FIFA

Premio PUSKAS

Premio Marta

Premio a la Afición de la FIFA

Premio The Best. Foto: EFE

En carácter de capitán de la Selección Argentina, Messi votó a sus predilectos para las categorías de mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero. Sus votos sorprendieron por tener guiños al Barcelona, a sus compañeros de la Selección y por no votar a Lionel Scaloni como mejor entrenador.

¿Cómo votó Messi en cada categoría?

En cuanto al mejor jugador de la temporada, Lionel Messi otorgó el primer lugar a la estrella del París Saint Germain, Ousmane Dembélé, quien ya ganó este año el Balón de Oro y también se quedó con el premio que organiza la FIFA. En segundo lugar, eligió a su rival en la final de la Copa del Mundo 2022, Kylian Mbappé, y para cerrar el podio eligió a la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal.

En la categoría de mejor entrenador, no le otorgó ningún voto a Lionel Scaloni. Los elegidos del diez fueron: Luis Enrique, el entrenador del PSG, quien se llevó el oro; el segundo reconocimiento fue para Hansi Flick, actualmente en el Barcelona; y por último a Mikel Arteta, quien dirige el Arsenal, que va puntero de la Premier League.

Ousmane Dembélé ganó el The Best. Foto: FIFA

En cuanto a la elección de mejor arquero, Gianluigi Donnarumma, “Dibu” Martínez y Thibaut Courtois completan el podio del “Diez”. Todas las elecciones del argentino coincidieron con los ganadores de cada una de las categorías.

Entre otras noticias resultantes de la ceremonia, despertó la atención de los fanáticos que Santiago Montiel, el jugador de Independiente, ganó el premio PUSKAS por su golazo de chilena desde afuera del área, y que el hincha de Racing, Alejandro Ciganotto, fue nominado como mejor aficionado del año.