Ousmane Dembélé ganó el premio The Best a mejor jugador del mundo

El delantero francés del PSG firmó una excelente temporada, donde se alzó con una histórica Champions League. En septiembre, ya había sido galardonado con el Balón de Oro.

Ousmane Dembélé. Foto: REUTERS

Ousmane Dembélé sigue ganando trofeos. El delantero francés del PSG fue condecorado este martes con el premio The Best a mejor jugador del mundo. El extremo de 28 años había sido galardonado con el Balón de Oro.

En el plano femenino, la española Aitana Bonmatí, mediocampista del Barcelona y de la Selección de España, fue quien se alzó con el premio.

Dembélé precedió en la clasificación del premio otorgado por la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

Ousmane Dembélé ganó el The Best. Foto: FIFA

El crack francés brilló y fue determinante en la gran temporada pasada del París Saint-Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga Champions League y la Supercopa de Europa. Además, se quedó con el subcampeonato en el Mundial de Clubes.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.

Por su parte, Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Champions, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí, The Best 2025. Foto: FIFA

El “once” del año según la FIFA

Dembélé también comandó el mejor equipo del año anunciado en Doha durante la gala de los premios The Best de la FIFA.

El once está integrado por:

Arquero

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City)

Defensores

Achraf Hakimi (MAR/PSG)

William Pacho (ECU/PSG)

Virgil van Dijk (NED/Liverpool)

Nuno Mendes (POR/PSG)

Mediocampistas

Cole Palmer (ING/Chelsea)

Jude Bellingham (ING/Real Madrid)

Vitinha (POR/PSG)

Pedri González (ESP/Barcelona)

Delanteros

Lamine Yamal (ESP/Barcelona)

Ousmane Dembélé (FRA/PSG)

El once del año, según la FIFA. Foto: FIFA

Luis Enrique y Sarina Wiegman, los mejores entrenadores del año

El español Luis Enrique Martínez, director técnico del PSG, fue el ganador del premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA.

De esta manera, el DT de 55 años se alza con el trofeo que el año pasado se llevó el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de Brasil.

En el plano femenino, la neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la Selección de Inglaterra, fue galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor entrenadora de fútbol femenino. La DT de 56 años añade este nuevo reconocimiento al trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro que recibió en septiembre.

Santiago Montiel, el único argentino condecorado en el evento

El argentino Santiago Montiel fue consagrado ganador del Premio Puskas 2025. El futbolista de Independiente fue premiado por su gol ante Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura.

El golazo de Santiago Montiel. Video: ESPN

La espectacular chilena le dio el triunfo al Rojo y que se llevó muchos elogios a lo largo y ancho del mundo. La distancia, la técnica y la sorpresa hizo que sea mencionado como uno de los goles del año por el jurado.

Gianluigi Donnarumma destronó al Dibu Martínez

El italiano Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City y la temporada pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor arquero del mundo que otorga la FIFA, destronando a Emiliano “Dibu” Martínez, ganador el año pasado.