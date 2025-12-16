Premio Puskas 2025: así fue el gol de Santiago Montiel de Independiente que se llevó el reconocimiento

El futbolista del Rojo fue premiado en la previa de la ceremonia de The Best, donde se reconoce a los mejores futbolistas del año.

Santiago Montiel, Independiente. Foto: Instagram

Santiago Montiel recibió un reconocimiento mundial: fue consagrado ganador del Premio Puskas 2025, en la previa de la gala de The Best. El futbolista de Independiente fue premiado por su gol ante Independiente Rivadavia, en el marco del Torneo Apertura.

La anotación del jugador fue de chilena, que le dio el triunfo al Rojo y que se llevó muchos elogios a lo largo y ancho del mundo. La distancia, la técnica y la sorpresa hizo que sea mencionado como uno de los goles del año por el jurado.

Premio Puskas 2025: el video del gol de Santiago Montiel

El gol de Santiago Montiel que le hizo ganar un Premio Puskas. Video: ESPN.

Arsène Wenger, icónico entrenador y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, realizó el anuncio y se mostró sorprendido por el talento demostrado por una de las figuras de Independiente.

Se trata del tercer argentino en conseguir esta distinción, luego de Erik Lamela en 2021 con el Tottenham Hotspur y Alejandro Garnacho en 2024 con el Manchester United.

“Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”, expresó Gianni Infantino, presidente de FIFA tras conocerse el resultado.

Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año



¡Felicitaciones, Monti! — C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025

El propio futbolista agradeció el premio en un video: “Hola, soy Santiago Montiel. Quiero agradecer a todas las personas que votaron, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. Estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio”.

Por su parte, Independiente escribió en sus redes sociales: "Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año ¡Felicitaciones, Monti!“.

Premios The Best: todo lo que hay que saber

La ceremonia en la que la FIFA dará a conocer los ganadores a los premios The Best se llevará a cabo este martes en un evento que tendrá lugar en Doha, Qatar y que contará con la presencia de varios futbolistas argentinos.

El evento será a las 14:00 y la gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain (Francia) y al Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan.

Premios The Best 2025. Foto: FIFA.

Tras el voto de una multitud de aficionados del deporte de todo el mundo, el ente regulador del fútbol mundial premiará a los jugadores y entrenadores más destacados de 2025, que tiene a Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro, como el favorito a quedarse con la máxima distinción.

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros.

El Dibu Martínez busca otro reconocimiento en los Premios The Best. Foto: Action Images via Reuters

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la Academia tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.