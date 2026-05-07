El ámbul oficial de figuritas de Panini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

La era de las figuritas mundialistas acaba de entrar en territorio desconocido. Después de casi seis décadas de relación ininterrumpida, la FIFA decidió ponerle fecha de vencimiento a uno de los vínculos más emblemáticos de la cultura futbolera: Panini dejará de ser la dueña oficial de los álbumes y cromos de la Copa del Mundo a partir de 2031. En su lugar desembarcará Fanatics, a través de su marca Topps, en una jugada que promete transformar para siempre el negocio global del coleccionismo deportivo.

La noticia representa mucho más que un simple cambio de licencia. Se trata del final de una tradición que acompañó generaciones enteras de fanáticos. Desde México 1970 (con la única excepción de Estados Unidos 1994), Panini monopolizó el ritual de llenar álbumes, intercambiar repetidas y perseguir la figurita imposible. Ese universo, que en países futboleros como Argentina forma parte del ADN de cada Mundial, tendrá su última edición oficial bajo el sello italiano en 2030.

Fanatics y Topps: el nuevo gigante que controlará las figuritas del Mundial

La FIFA oficializó el acuerdo con Fanatics mediante un comunicado en el que confirmó una “alianza exclusiva a largo plazo” para desarrollar productos físicos y digitales vinculados a la Copa del Mundo y otros torneos organizados por la federación. El objetivo es claro: modernizar el modelo de negocio y acercar el mercado del coleccionismo futbolero a las dinámicas comerciales que hoy dominan las grandes ligas estadounidenses.

La histórica firma Panini dejará de ser la dueña oficial de los álbumes y cromos de la Copa del Mundo a partir de 2031. Foto: Panini

Fanatics ya controla licencias exclusivas de gigantes como la NBA, la NFL, la MLB, la Premier League y la Fórmula 1. Su desembarco en el fútbol mundial no es casual. La compañía estadounidense viene expandiéndose agresivamente en el sector y proyecta superar los USD 4.000 millones en ingresos por coleccionables solo en 2026, cifras muy superiores a las estimaciones de Panini para los próximos Mundiales.

El contraste económico explica parte de la decisión. Panini había reconocido ingresos cercanos a USD 720 millones durante el ciclo de Qatar 2022 y proyectaba una escalada hasta USD 1.500 millones para el Mundial siguiente a 2026. Sin embargo, la irrupción de Fanatics modificó el tablero global con una estrategia basada en experiencias premium, memorabilia y productos exclusivos de alto valor.

Cómo serán las nuevas figuritas del Mundial: parches, cartas únicas y memorabilia

Uno de los cambios más revolucionarios llegará con las llamadas Debut Patch Cards. El sistema, ya consolidado en las principales ligas estadounidenses, consiste en que un futbolista utilice un parche especial en su camiseta durante su debut en el torneo. Ese fragmento de tela será retirado, autenticado e incorporado luego en una tarjeta autografiada por el jugador, convirtiéndose en una pieza única de colección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Gianni Infantino adelantó que los parches usados en partidos comenzarán a implementarse incluso antes de que entre en vigencia el nuevo contrato. “Fanatics es un auténtico referente de innovación”, aseguró el presidente de la FIFA, quien destacó la capacidad de la empresa para “generar conexiones emocionales más profundas entre los aficionados y los jugadores”.

La idea de Fanatics es ampliar el concepto tradicional del coleccionismo. El álbum físico seguirá existiendo, pero convivirá con cartas premium, productos digitales y objetos exclusivos utilizados por los protagonistas dentro de la cancha. El negocio apunta especialmente a un público global dispuesto a invertir cada vez más dinero en piezas únicas.

La batalla entre Panini y Fanatics que cambió el mercado del coleccionismo deportivo

Detrás de la transición también existe una batalla judicial feroz. Panini y Fanatics mantienen demandas cruzadas en Estados Unidos. La histórica firma italiana acusa a su competidora de prácticas monopólicas y competencia desleal por acumular licencias deportivas exclusivas en distintos mercados. Por su parte, Fanatics respondió con una contrademanda en la que denuncia supuestas irregularidades comerciales de Panini durante negociaciones previas.

Desde México 1970, Panini monopolizó el ritual de llenar álbumes e intercambiar repetidas. Foto: Canal 26

Para Panini, la pérdida de la licencia llega en un momento especialmente delicado. La empresa evaluaba alternativas de venta o reestructuración con la expectativa de aprovechar el impulso económico de los próximos Mundiales antes del final del vínculo con la FIFA. La expansión de Fanatics terminó alterando esos planes y aceleró una transformación profunda en la industria.

Ahora, la inevitable pregunta que atraviesan generaciones enteras de hinchas: ¿seguirá siendo lo mismo un Mundial sin Panini? La respuesta todavía parece lejana. Lo cierto es que, desde 2031, el histórico ritual de abrir un sobre, sentir el olor del papel recién impreso y buscar desesperadamente la figurita difícil ya no tendrá el mismo nombre. Y para millones de fanáticos mundiales, eso también marca el final de una época.