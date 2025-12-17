Sudamérica queda rezagada: la tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental tras la victoria del PSG sobre Flamengo

Los parisinos adelantaron a los europeos en la histórica rivalidad con los sudamericanos en el conteo de Copas Intercontinentales por continente.

PSG, campeón de la Copa Intercontinental. Foto: REUTERS

Tras un duelo que se decidió en la lotería de los penales (2-1) tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno, el París Saint-Germain mantuvo la hegemonía europea, que dura ya desde que en 2012 el Corinthians derrotara al Chelsea, y derrotó al Flamengo.

De este modo, los brasileños se perdieron de darle en Qatar otra conquista internacional a su país, que es el segundo con más estrellas internacionales (66) en el continente detrás de los clubes argentinos (76).

Flamengo también se perdió la chance de alzar el noveno título internacional de su historia tras haber conquistado previamente cuatro Copas Libertadores (1981, 2019, 2022 y 2025), la Copa Mercosur (1996), la Copa de Oro Nicolás Leoz (1996), la Recopa Sudamericana (2020) y una Intercontinental (1981). En la vieja versión de la Intercontinental, el Mengao superó 3-0 a Liverpool en el Estadio Nacional de Tokio (Japón) en un torneo que por entonces sólo emparejaba al campeón de Sudamérica con el de Europa.

Los dirigidos por Filipe Luis figuran lejos de los dos clubes con más títulos internacionales del continente, ya que Boca Juniors e Independiente de Avellaneda contabilizan 18 cada uno. Además, está a cuatro coronas de igualar al club brasileño con más trofeos internacionales: San Pablo, con 12 (1 Mundial de Clubes, 2 Intercontinentales, 3 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Conmebol, 1 Copa Master).

El Flamengo se quedó a las puertas de la gloria en la Copa Intercontinental. Foto: REUTERS

Igualmente, tendrán por delante la chance de pelear por otra copa internacional cuando se enfrenten con Lanús (campeón de la Copa Sudamericana) en la Recopa Sudamericana que se desarrollará a ida y vuelta: el 18 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y la vuelta en Brasil el 25 de ese mismo mes.

Los más ganadores de la Copa Intercontinental

París Saint Germain consiguió su primera Copa Intercontinental, la primera también del fútbol francés, y contabilizó la quinta copa internacional de su historia tras alzar la Champions League por primera vez este año.

Ahora se suma a los equipos ganadores de este prestigioso torneo que dominan los europeos: hubo 23 campeones del Viejo Continente, sumando a los nuevos Real Madrid (2024) y PSG (2025). Como contrapartida, los sudamericanos subieron a lo más alto del podio en 22 oportunidades repartidos entre argentinos (9 títulos), brasileños (6), uruguayos (6) y paraguayos (1). La última vez que un equipo de este continente celebró en la Intercontinental fue Boca Juniors con su triunfo sobre Milan en 2003.

Este conteo no suma al Mundial de Clubes que reemplazó definitivamente a la Intercontinental entre 2005 (aunque Corinthians ganó una primera versión en 2000) y 2023. En ese lapso, sólo Corinthians (2012), San Pablo (2005) e Inter (2006) pudieron traer esa corona a Sudamérica.