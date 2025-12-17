Una fatídica tanda de penales le prohibió al Flamengo vencer al PSG y proclamarse campeón de la Copa Intercontinental

En Doha, el campeón de la Champions League se impuso al conjunto ganador de la Copa Libertadores, en una tanda desde los 12 pasos plagada de fallos.

El Flamengo se quedó a las puertas de la gloria en la Copa Intercontinental. Foto: REUTERS

El París Saint-Germain derrotó en la tanda de penales (2-1) al Flamengo para alzar su primera Copa Intercontinental, el sexto título de la temporada para los de Luis Enrique, tras terminar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno.

En el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, el arquero ruso Matvey Safonov se convirtió en el héroe de los franceses al detener cuatro de los cinco penaltis de los jugadores de Filipe Luiz.

El partido que se disputó en Qatar fue muy parejo. Tanto que apenas tres de nueve penales fueron convertidos: para el Flamengo solamente convirtió Nicolás de la Cruz y erraron Saúl Ñiguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo; mientras que para el PSG metieron sus penales Vitinha y Nuno Mendes y fallaron Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

En el desarrollo del partido, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los campeones de Europa en el minuto 38 y el italo-brasileño Jorginho empató en el 62 tras transformar un penal cometido por el brasileño Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El PSG consiguió su primera Copa Intercontinental, su sexto título del curso, lo que convertió a Luis Enrique en el tercer entrenador en encadenar tantos éxitos, tras el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020.

Para el Flamengo de Filipe Luiz hubiera sido la segunda Copa Intercontinental, tras la lograda contra el Liverpool en 1981, y la primera vez que un equipo sudamericano derrotara en esta competición a uno europeo desde el Corinthians en 2012.