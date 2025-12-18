Vuelve “El Programa de Lavecchia”: cuándo se estrena el clásico futbolero de Navidad

El programa que repasa lo mejor y lo peor del año se estrenará en pocos días, cumpliendo el ritual que ya tiene más de 20 años.

Fernando Lavecchia. Foto: Instagram

Pocas cosas son más clásicas en Argentina que la llegada de “El Programa de Lavecchia” en fechas navideñas. Cada futbolero está a la expectativa de su estreno, que muestra lo mejor del año en la pantalla de TyC Sports, en un repaso por los principales acontecimientos.

Bajo la conducción de Fernando Lavecchia, este ciclo tuvo su debut formal en 2001 y se convirtió en una pieza fundamental para cerrar el año. Este 2025 no es la excepción, por lo que su estreno será este 24 de diciembre, ideal para la previa de la Nochebuena.

El Programa de Lavecchia tendrá lugar este 24 de diciembre. Foto: NA.

Cuándo se estrena “El Programa de Lavecchia”

Si bien todavía no fue confirmado por el canal y el conductor, se estima que el estreno será a las 19, como ocurre año tras año. Su objetivo es mostrar lo destacado, lo colorido y la otra cara del fútbol, como los errados y las patadas.

Además de su estreno, suelen repetirse ediciones anteriores tanto el 24 y 31 de diciembre a la noche, como a lo largo de todo el día el 25 de diciembre y 1° de enero.

Qué es “El Programa de Lavecchia”

En la pantalla del canal TyC Sports, cada fin de año presentan una suerte de anuario llamado “Los Especiales de TyC Sports”, los clásicos programas que reviven lo mejor del año deportivo nacional e internacional.

El ciclo está conducido por el periodista Fernando Lavecchia y tiene la particularidad de que cada año es presentado desde el campo de juego de un estadio diferente.

Es habitual que antes, durante y después de su emisión, “El Programa de Lavecchia” sea tendencia en las redes sociales.

El anuncio de una nueva edición de El Programa de Lavecchia. Foto: X @Ferlavecchia

Cómo ver en vivo “El Programa de Lavecchia”

El programa especial de Fernando Lavecchia se puede ver en vivo por la señal de cable TyC Sports, que está dentro de la grilla de Telecentro. El canal es 106, mientras que su versión en HD es 1018.

Además, está disponible en la aplicación de Telecentro Play para disfrutar de este clásico futbolero de Navidad.