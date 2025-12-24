No juegan más: los cuatro futbolistas que se irán de Boca en 2026

A pesar de tener contrato, algunos jugadores se marcharán del Xeneize antes de comenzar la nueva temporada.

Boca venció a Aldosivi como visitante. Foto: NA.

Boca cierra un 2025 para el olvido, sin títulos y fracasos en competencias importantes. En este marco, se dieron muchas salidas en el plantel, incluso de algunos jugadores que tenían contratos vigentes.

Más allá de que hay una lista de futbolistas que terminaron su contrato con el club y no renovaron, como ocurrió con Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, hay otros que fueron descartados para la próxima temporada.

Frank Fabra; Boca Juniors. Foto: NA/Mariano Sánchez

A la espera de confirmarse el entrenador para el 2026, la dirigencia les comunicó a cuatro jugadores que, a pesar de tener contrato, no jugarán más en el club. Por esto mismo, deberán salir al mercado en busca de nuevos equipos, lo que aparece como una chance de hacer caja por parte del Xeneize.

Los jugadores que fueron borrados de Boca para 2026

Se trata de Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Si bien cada uno tuvo una experiencia distinta en el equipo, tienen en común que deberán vestir otra camiseta en el futuro.

Agustín Martegani, nuevo jugador de Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Martegani sumó muy pocos minutos desde que fue contratado, con actuaciones intrascendentes. Durante este 2025, participó poco en el primer equipo, algo similar a lo que ocurrió con Lucas Janson. El delantero sumó algunos minutos más, pero siempre desde el banco, luego de haber tenido distintas oportunidades para destacarse desde que llegó al club.

Con respecto a Briasco y Orsini, vienen de sumar rodaje, pero en otros equipos. Briasco fue cedido a Gimnasia de La Plata, sin poder destacarse como para extender su estadía allí. Algo parecido pasó con Orsini, que estuvo en Platense y anotó un solo gol en 22 partidos, aunque fue campeón del Torneo Apertura 2025.

Norberto Briasco; Boca vs Estudiantes. Foto: NA

Sus cesiones finalizaron en diciembre, pero ya les comunicaron que no habrá lugar para ellos en el plantel de la próxima temporada. Esto hace que piensen alternativas para su futuro.

Otra salida que está prácticamente confirmada en Boca es la de Lucas Blondel, el lateral que fue marginado del plantel durante la gestión de Miguel Ángel Russo, algo que se mantuvo con la asunción de Claudio Úbeda. El futbolista seguiría su carrera en Argentinos Juniors, equipo que jugará Copa Libertadores.

Se estima que habrá más nombres que buscarán una salida, ya sea por falta de minutos o por disconformidad por parte de los dirigentes. El Xeneize se rearma para el 2026, por lo que se espera conocer incorporaciones en las próximas semanas.