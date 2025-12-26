El presidente de San Lorenzo apuntó contra Marcelo Moretti y habló sobre los rumores del mercado de pases

Sergio Costantino, quien asumió en el Ciclón tras la acefalía, reveló la situación institucional pero se mostró confiado de revertirlo. También apuntó contra Moretti.

Sergio Costantino. Foto: NA

Sergio Costantino, actual presidente de San Lorenzo, apuntó contra Marcelo Moretti tras asumir en el club y defendió el rumbo de la nueva conducción.

El dirigente aseguró que el club atraviesa una situación delicada: “Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante. Próximamente haremos un informe para que los socios conozcan los detalles”, señaló en DSports Radio.

Sergio Costantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo. Foto: X/@porquetendencia

En ese sentido, precisó que “la deuda con los jugadores es de dos o tres meses en algunos casos” y que también existen primas impagas, además de “14 inhibiciones” que actualmente están siendo evaluadas.

Además, Costantino confirmó que se reunirá con el entrenador Damián Ayude para comenzar a planificar la organización deportiva pensando en la temporada 2026.

San Lorenzo. Foto: NA

Costantino remarcó que la prioridad es saldar compromisos sin afectar el patrimonio del plantel: “La idea es pagar nuestras deudas sin hacer la fácil, que es vender un jugador. No quiero andar ofreciendo a mis jugadores a otros clubes”, sostuvo, y agregó que la institución necesita “una buena base para poder afrontar las dos competencias”.

También descartó la llegada de capitales externos: “No buscamos traer inversores, porque son personas que buscan sacar un beneficio del club. San Lorenzo tiene que empezar a recuperar la credibilidad”, afirmó.

Gastón Hernández, buscado por Boca. Foto: NA.

El presidente negó gestiones formales por futbolistas del plantel: “No hay nada oficial por ningún jugador de San Lorenzo. Son todos rumores”.

La respuesta a Moretti

Al ser consultado sobre las críticas de Moretti, Costantino fue directo y utilizó una metáfora para marcar diferencias: “Cada uno puede decir ciertas cosas, lo cierto es que no hubo nada de eso. Lo que dice Moretti será tema suyo. Él tiene una condena social y denuncia que hubo un golpe de estado cuando los que renunciaron fueron personas de su bloque”, expresó.

Y añadió: “Este Fiat 600 te lleva tranquilo, con el BMW podés chocar a 400 km/h. Quien te dice que por ahí el Fiat 600 llegue a su destino. Hay que hacer las cosas con tranquilidad y seriedad”.

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti Foto: X/Redes @morettimarcelo

Por último, el dirigente apuntó a un cambio de etapa en el club: “Son muchos años de malas gestiones y tenemos que tratar de hacer las cosas con honestidad, más allá de que uno se equivoque. Tenemos que tirar todos para adelante y estoy convencido de que vamos a salir de esta situación”, concluyó.