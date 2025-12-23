Sergio Constatino es el nuevo presidente interino de San Lorenzo: quién es y cuál es su vinculación con el PRO y Jorge Macri

Tras una jornada muy tensa y reñida, dirigentes y socios se decantaron por Constantino para que lidere los destinos del club en una época muy crítica. Ya tiene experiencia en política y no es un desconocido dentro de San Lorenzo.

Sergio Costantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo. Foto: X/@porquetendencia

Este lunes 22 de diciembre, San Lorenzo atravesó una jornada decisiva en el Nuevo Gasómetro, marcada por la tensión política y la urgencia institucional. Durante horas se extendió una Asamblea de Representantes que mantuvo en vilo a socios, dirigentes e hinchas, hasta que Sergio Constantino fue elegido como presidente interino del club.

San Lorenzo tuvo una jornada de votación, en la imagen, el Nuevo Gasómetro.

¿Quién es Sergio Constatino, el nuevo presidente de San Lorenzo?

Es funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exsecretario de la institución. Del riñón del PRO, asume con el objetivo de normalizar una crisis profunda tras la salida traumática de Marcelo Moretti y encaminar a la entidad hacia un nuevo proceso electoral.

La votación estuvo muy ajustada y fue muy cambiante hasta el último momento. Durante buena parte de la misma sobrevoló la posibilidad de que Matías Lammens, expresidente de San Lorenzo, encabezara el gobierno de transición con el respaldo de un sector de los asambleístas.

Empero, con el correr de las horas, el conteo se emparejó y finalmente se decantó en favor de Constantino.

Hay que señalar que Constatino no es un desconocido para el club ni para la política porteña. Durante años formó parte del esquema de Horacio Rodríguez Larreta, donde ejerció como Secretario de Inclusión Social y Atención Inmediata, un área clave dentro de la gestión de la Ciudad.

En la actualidad ocupa el cargo de Secretario de Hábitat e Integración Social bajo la administración de Jorge Macri.

Dentro de lo que es San Lorenzo, también su crecimiento fue rápido. Durante la presidencia de Horacio Arreceygor se desempeñó como Secretario General y tuvo un rol central en negociaciones estratégicas, especialmente en el proceso que derivó en la Ley de Rezonificación y en los avances sobre el predio de Avenida La Plata, uno de los grandes anhelos históricos del club.

En las elecciones de diciembre de 2023 encabezó la lista “Por Amor a San Lorenzo” que si bien representaba una continuidad del oficialismo, logró tomar distancia de figuras como Matías Lammens y Marcelo Tinelli y construyó su propio caudal de votos que lo ubicó en el segundo lugar.

Sergio Constantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo. Foto: X/@tndeportivo

Perdió frente a Moretti y tras ello, optó por permanecer como vocal por la minoría, una decisión que hoy resulta clave: ante la renuncia masiva de la Comisión Directiva, el estatuto y la Asamblea lo colocaron como la alternativa legal para evitar una intervención externa.

El panorama heredado por Constantino es sumamente complejo: San Lorenzo atraviesa una crisis institucional profunda, con una deuda gigantesca y denuncias cruzadas sobre el manejo de los recursos.

Entre sus desafíos inmediatos figuran la realización de una auditoría que aporte transparencia, la contención del frente deportivo mientras se gestionan inhibiciones en FIFA y, sobre todo, la convocatoria a elecciones que devuelvan legitimidad democrática al club. Mientras, Marcelo Moretti denuncia un “golpe institucional” y la Justicia sigue de cerca cada movimiento, en un Ciclón que parece estar al borde del abismo.