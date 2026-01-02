Tras ser absuelto por agresión sexual, Dani Alves compró un club de Portugal y podría volver a jugar

El brasileño se quedó con el 50% del Sporting São João de Ver, de la tercera división lusa. Estuvo 14 meses en prisión preventiva tras la decisión de la Justicia.

Dani Alves con la camiseta del Sporting São João de Ver. Foto: X

Dani Alves se convirtió en uno de los propietarios del Sporting São João de Ver, club de la tercera división de Portugal y podría volver al fútbol.

La entrada del brasileño en el club luso fue oficializada por el propio club en un comunicado compartido en Facebook, en el que destacaron que el ex jugador del Barça “aporta visión global, mentalidad ganadora y ambición”.

“Un nombre que lleva consigo una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial se cruza ahora con un club de profundas raíces, hecho de trabajo, resiliencia y pasión. Dos historias distintas que se unen con un propósito común: transformar el potencial en grandeza”, escribió el club.

“Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quien conquistó el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer”, continuó el mensaje, acompañado de unas imágenes donde se puede ver al brasileño vistiendo la camiseta del conjunto.

Su vuelta al fútbol tras su denuncia

Dani Alves vuelve al mundo del fútbol tras haber sido absuelto en marzo el delito de violación de una joven en Barcelona.

Dani Alves. Foto: REUTERS/Bruna Casas.

El brasileño pasó catorce meses en prisión preventiva y fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero el TSJC revocó por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es “fiable”.