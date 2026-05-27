Olimpia vs Audax Italiano Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Olimpia vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Olimpia y Audax Italiano se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Olimpia vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Olimpia y Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.