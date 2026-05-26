Terrenos de San Lorenzo en Avenida La Plata. Foto: Redes sociales

San Lorenzo confirmó oficialmente la recuperación total de los terrenos históricos en Boedo luego de firmar un convenio de usufructo gratuito con la Corporación Buenos Aires Sur por los 8.345 metros cuadrados restantes sobre Avenida La Plata.

El anuncio fue realizado por el presidente Sergio Costantino, quien calificó el hecho como “un día histórico” para el club y para los hinchas azulgranas.

La noticia representa uno de los avances institucionales más importantes desde la aprobación de la Ley de Restitución Histórica impulsada por los socios e hinchas de San Lorenzo en 2012.

La palabra del mandamás del Ciclón

Durante la conferencia de prensa, Sergio Costantino destacó que el acuerdo “fue el resultado de más de tres años de trabajo y negociaciones”, en un proceso que involucró a dirigentes, socios y distintos sectores que colaboraron para destrabar la operación.

El mandatario remarcó que “el objetivo no fue únicamente recuperar los terrenos”, sino también “desarrollar un proyecto sustentable e integrado al barrio”.

“Se le mintió mucho al hincha diciendo que había varios proyectos y mostrando maquetas de futuros estadios porque sin estos metros recuperados ahora era imposible”, aseguró.

Detalles del acuerdo del Ciclón

La futura obra contempla un estadio multipropósito que pueda utilizarse durante todo el año y que, además de las actividades deportivas, funcione como un espacio abierto para la comunidad.

Terrenos de San Lorenzo en Avenida La Plata. Foto: Redes sociales

Para eso, según detallaron desde el club, se llevaron adelante estudios de impacto urbano y reuniones con vecinos para evaluar la circulación y el funcionamiento de la zona.

Entre los beneficios previstos aparecen la ampliación de las escuelas de la institución, nuevas propuestas deportivas y sociales, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos en la próxima década.

También se proyecta un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano en Boedo.

Terrenos de San Lorenzo en Avenida La Plata. Foto: Redes sociales

El convenio firmado incluye además una cláusula que obliga a San Lorenzo a iniciar el desarrollo de la obra.

Si dentro de diez años no se ejecuta al menos el 20% del estadio, la institución deberá devolver los terrenos recuperados.

Según explicó Costantino, esa condición fue impulsada por el propio club para garantizar la continuidad del proyecto en futuras gestiones.

Elecciones en San Lorenzo

San Lorenzo se prepara para los comicios del próximo 30 de mayo con cinco listas que se presentarán para llevar adelante este proyecto y el rumbo futbolístico.

Elecciones en San Lorenzo. Foto: X @SanLorenzo

Entre las opciones que tendrán los socios, el espacio “Nueva Generación” dio el puntapié inicial con el binomio integrado por Nicolás Papasso y Ángel Gras, siendo una de las nuevas caras políticas que se asoma en Boedo.

Por su parte, la agrupación “Orden y Progreso Sanlorencista” volverá a dar pelea con Marcelo Culotta a la cabeza, acompañado por Juan Manuel Campos.

Asimismo, la lista “Volver a San Lorenzo” ratificó nuevamente su presencia con la fórmula César Francis-Daniel De Florian, consolidando su trayectoria en la vida política del Ciclón.

El abanico electoral se completa con “Movete Boedo Movete”, que postula a Manuel Agote y Leonardo Della Bitta como una opción emergente respecto a los comicios de 2023.

Sergio Costantino. Foto: NA

Finalmente, “San Lorenzo en Marcha”, el oficialismo con algunos cambios y sorpresas, fue el último sector en inscribir su candidatura en la sede, encabezados por Sergio Costantino como aspirante a la presidencia junto a Cipriano Pommies.

El padrón electoral que se utilizará en esta oportunidad será el mismo que estuvo habilitado en diciembre de 2023, lo que representa que aproximadamente 40.000 socios están en condiciones de emitir sufragio.

Asunción de Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo. Foto: @SanLorenzo.

El nuevo gobierno que resulte electo tendrá un mandato excepcional, ya que su gestión se extenderá hasta diciembre de 2027 para completar el período que originalmente correspondía a la presidencia de Marcelo Moretti, que fue removido de su cargo por una acefalía a finales de 2025.