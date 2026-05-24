Fórmula 1: Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y continúa haciendo historia en la máxima categoría
El piloto argentino de Alpine superó su mejor registro personal tras el reciente séptimo puesto en el GP de Miami. El líder Kimi Antonelli ganó la batalla de Mercedes y festejó en Montreal, seguido de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pierre Gasly finalizó octavo.
Franco Colapinto finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), seguido de Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Es el mejor resultado del joven piloto argentino después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami.
El GP de Canadá comenzó con una increíble largada de Lando Norris (McLaren), quien largó con neumáticos intermedios de lluvia y superó a Antonelli y George Russell (Mercedes). Sin embargo, el piloto británico debió ingresar rápidamente a boxes para cambiar neumáticos después de una arriesgada estrategia de McLaren.
A partir de allí, la carrera tuvo un atractivo duelo entre Antonelli y Russell, quienes batallaron ferozmente por el primer puesto del GP de Canadá. La peligrosa pelea entre los dos pilotos de Mercedes duró hasta la vuelta 30, cuando Russell sufrió una falla mecánica en su motor que lo dejó fuera del GP de Canadá.
Este abandono le sirvió a Colapinto para escalar una posición y treparse a la sexta plaza después de una buena largada donde avanzó tres posiciones. El abandono de Norris también le vino bien a Franco, ya que el piloto británico venía volando y estaba a punto de superar al argentino, quien terminó con el endplate roto tras un pequeño accidente.
Además del gran desempeño de Colapinto, su compañero Pierre Gasly también sumó cuatro importantes puntos después de haber largado en la décima cuarta posición. De esta manera, la escudería francesa sumó doce unidades en el GP de Canadá, siendo uno de los mejores fines de semana en la actual temporada.
Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puntos
- George Russell (Mercedes) - 88
- Charles Leclerc (Ferrari) - 75
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 72
- Lando Norris (McLaren) - 58
- Oscar Piastri (McLaren) - 48
- Max Verstappen (Red Bull) - 43
- Pierre Gasly (Alpine) - 20
- Oliver Bearman (Haas) - 18
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16
- Franco Colapinto (Alpine) - 15
- Isack Hadjar (Red Bulls) - 14
- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 6
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 5
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2
- Esteban Ocon (Haas) - 1
- Alex Albon (Williams) - 1
- Nico Hülkenberg (Audi) - 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
- Sergio Pérez (Cadillac) - 0
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00