Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mathieu Belanger)

Franco Colapinto finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), seguido de Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Es el mejor resultado del joven piloto argentino después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami.

El GP de Canadá comenzó con una increíble largada de Lando Norris (McLaren), quien largó con neumáticos intermedios de lluvia y superó a Antonelli y George Russell (Mercedes). Sin embargo, el piloto británico debió ingresar rápidamente a boxes para cambiar neumáticos después de una arriesgada estrategia de McLaren.

La increíble largada del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mathieu Belanger)

A partir de allí, la carrera tuvo un atractivo duelo entre Antonelli y Russell, quienes batallaron ferozmente por el primer puesto del GP de Canadá. La peligrosa pelea entre los dos pilotos de Mercedes duró hasta la vuelta 30, cuando Russell sufrió una falla mecánica en su motor que lo dejó fuera del GP de Canadá.

Este abandono le sirvió a Colapinto para escalar una posición y treparse a la sexta plaza después de una buena largada donde avanzó tres posiciones. El abandono de Norris también le vino bien a Franco, ya que el piloto británico venía volando y estaba a punto de superar al argentino, quien terminó con el endplate roto tras un pequeño accidente.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mathieu Belanger)

Además del gran desempeño de Colapinto, su compañero Pierre Gasly también sumó cuatro importantes puntos después de haber largado en la décima cuarta posición. De esta manera, la escudería francesa sumó doce unidades en el GP de Canadá, siendo uno de los mejores fines de semana en la actual temporada.

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puntos George Russell (Mercedes) - 88 Charles Leclerc (Ferrari) - 75 Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 Lando Norris (McLaren) - 58 Oscar Piastri (McLaren) - 48 Max Verstappen (Red Bull) - 43 Pierre Gasly (Alpine) - 20 Oliver Bearman (Haas) - 18 Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 Franco Colapinto (Alpine) - 15 Isack Hadjar (Red Bulls) - 14 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 6 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 5 Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 Esteban Ocon (Haas) - 1 Alex Albon (Williams) - 1 Nico Hülkenberg (Audi) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 Lance Stroll (Aston Martin) - 0

La batalla entre Kimi Antonelli y George Russell en el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jennifer Gauthier)

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