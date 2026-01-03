Nació el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: la tierna foto que publicaron con un guiño al futbolista

El delantero del Atlético de Madrid compartió la primera imagen de su bebé, llamado Amadeo, en el que hizo un divertido gesto.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero anunciaron la llegada de su primer bebé. Foto: Instagram.

Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero se convirtieron en padres por primera vez este viernes, ya que nació Amadeo, su hijo. El futbolista decidió hacer el anuncio con una tierna foto, que tiene un guiño a su apodo desde que comenzó su carrera.

El integrante de la Selección Argentina dejó pasar algunas horas para confirmar que nació su hijo y finalmente lo hizo en su perfil de Instagram. A través de una publicación compartida con su novia, revelaron algunos detalles.

El tierno posteo de Julián Álvarez para anunciar el nacimiento de su hijo

“Amadeo, 02/01/26″, reza el texto que está acompañado por una foto del bebé al que no se le ve el rostro, pero tiene una mano levantada. El futbolista tomó sus dedos e hizo el signo del Hombre Araña, clásico en cada festejo de gol del delantero formado en River.

Nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. Foto: Instagram

Distintos futbolistas y figuras del mundo del fútbol compartieron comentarios y buenos deseos para ellos, incluso su club, el Atlético de Madrid.

Por su parte, Emilia Ferrero compartió el mismo posteo en sus historias de Instagram.

Nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. Foto: Instagram

A lo largo del embarazo, no revelaron la fecha de nacimiento, más allá de distintas publicaciones y fotos del proceso de la dulce espera.

El posteo realizado en Instagram este sábado acumuló más de 185.000 likes en pocas horas, además de más de 4.500 comentarios.

Cuándo vuelve a jugar Julián Álvarez

La agenda del Atlético de Madrid indica que este domingo vuelve a la acción ante la Real Sociedad en San Sebastián desde las 17, en el marco de la fecha 18 de la Liga española. Con respecto al argentino, no se sabe si estará presente o será reservado para quedarse con su hijo recién nacido.

La historia de Emilia Ferrero con Julián Álvarez

Emilia Ferrero está junto a Julián Álvarez desde 2022, al menos de manera pública, ya que se conocen desde pequeños. La joven tiene 25 años y, al igual que el jugador, es oriunda de Córdoba.

Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero. Foto: Instagram / emiliafferro.

Estuvo en casi todos los momentos clave de su carrera junto a él: su estadía en Inglaterra en Manchester City, en Qatar 2022 con la Selección y actualmente en España en el Atlético Madrid.

Además, es profesora de educación física y se desempeñó como jugadora de hockey en Barrio Parque, en Córdoba, hasta 2021.