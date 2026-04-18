Su historia, su rol político y por qué su nombre recorre barrios como Palermo, Villa Crespo y Almagro Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada vez que el nombre Julián Álvarez aparece en una conversación cotidiana, la asociación es casi automática: el futbolista campeón del mundo. Sin embargo, mucho antes de goles, estadios y camisetas, hubo otro Julián Álvarez cuya huella quedó marcada en la historia argentina y en el mapa de Buenos Aires. No fue delantero ni levantó copas, pero sí fue protagonista del proceso revolucionario que llevó a la Revolución de Mayo y a la Independencia.

Este Julián Álvarez es el que le da nombre a una de las calles más transitadas de Palermo y zonas aledañas, aunque pocos conocen realmente quién fue ni por qué su legado merece ser recordado.

Aclaración necesaria: no es el Julián Álvarez futbolista

La coincidencia del nombre genera una confusión frecuente. El Julián Álvarez de la historia vivió a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y fue un dirigente político e intelectual. No tiene relación alguna con el jugador de fútbol nacido en el siglo XXI. La calle, los libros de historia y los documentos oficiales refieren exclusivamente al revolucionario rioplatense, una figura clave del período fundacional argentino.

El Julián Álvarez que da nombre a una calle porteña fue un dirigente clave de la Revolución de Mayo Foto: Wikipedia

Un joven criollo en tiempos decisivos

Julián Álvarez nació en Buenos Aires en una época de profundas transformaciones. Se formó académicamente y muy temprano se involucró en los debates políticos que atravesaban a la sociedad colonial. Como muchos jóvenes ilustrados de su generación, cuestionó la autoridad de la corona española y defendió la idea de que los pueblos americanos debían gobernarse a sí mismos.

Durante los años previos a 1810, participó activamente en espacios donde se discutían ideas revolucionarias, reformas institucionales y proyectos de emancipación. No fue una figura marginal: estuvo dentro del núcleo político que empujó el quiebre con el orden colonial.

No es el futbolista campeón del mundo. Foto: Wikipedia

Rol clave en la Revolución de Mayo

Tras los acontecimientos de mayo de 1810, Julián Álvarez ocupó distintos cargos públicos y se convirtió en una pieza importante del engranaje civil de la Revolución. Mientras otros nombres de la época quedaron ligados a gestas militares, él se destacó en el plano político y administrativo.

Tuvo participación en organismos surgidos después de la caída del virrey y colaboró en la consolidación del nuevo gobierno. Su tarea fue esencial para sostener el proceso revolucionario en momentos de enfrentamientos internos, incertidumbre institucional y presiones externas.

La Logia Lautaro y el proyecto independentista

Uno de los aspectos más relevantes de su trayectoria fue su vinculación con la Logia Lautaro, una organización secreta integrada por revolucionarios que trabajaban por la independencia definitiva y por la construcción de repúblicas en América del Sur.

En ese ámbito compartió ideas, debates y estrategias con algunas de las figuras más influyentes del período. La logia no era un simple club político: funcionaba como un espacio de articulación regional que pensaba la emancipación como un proyecto continental. Julián Álvarez fue parte activa de ese entramado ideológico.

Un protagonista civil, hoy poco recordado

Con el paso del tiempo, su nombre quedó opacado por otros próceres más visibles. Sin embargo, su legado persiste de una manera silenciosa pero contundente: una calle porteña lleva su nombre, recordando a quien ayudó a sostener el nacimiento político del país.

La historia argentina no se construyó solo con batallas. Necesitó cuadros civiles, funcionarios y pensadores como Julián Álvarez, capaces de darle forma política a la Revolución.

La calle durante el Mundial 2022 Foto: Wikipedia

Por qué barrios pasa la calle Julián Álvarez

La calle Julián Álvarez recorre varios sectores centrales de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las arterias que conectan distintos barrios.

Su traza atraviesa principalmente:

Palermo , donde es ampliamente conocida y muy transitada

Villa Crespo , en su sector más tradicional

Almagro, en su tramo final hacia el oeste

De este modo, el nombre de Julián Álvarez acompaña la vida cotidiana de miles de personas que tal vez desconocen que caminan, circulan o viven sobre una calle que homenajea a un protagonista de la Revolución de Mayo.

Un nombre que merece ser resignificado

Recordar quién fue Julián Álvarez permite resignificar los nombres del espacio público y entender que detrás de una placa azul puede esconderse una historia fundamental. No fue deportista ni celebridad, pero sí uno de los hombres que pensaron y sostuvieron la ruptura con el orden colonial.

Antes del fútbol, estuvo la política. Antes del ídolo moderno, hubo un revolucionario. Y ese Julián Álvarez sigue presente, todos los días, en las calles de Buenos Aires.