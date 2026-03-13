Conferencia de prensa de Diego Simeone. Foto: EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que Julián Alvarez hizo unas “declaraciones correctas” al término del partido contra el Tottenham, cuando dijo que no sabía si iba a jugar la próxima temporada en el Colchonero y remarcó que le está “dando un montón” al equipo rojiblanco.

“Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la cual voy a hablar. No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y el mejor del campo fue Oblak, porque había parado una pelota o dos importantísimas y el equipo había quedado en segundo orden porque habíamos ganado 4-1 y la expectación de todos ustedes, o la mayoría, fue que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido”, repasó el técnico.

Diego Simeone habló sobre las declaraciones de Julián Álvarez. Video: EFE.

“El partido del Barcelona ganamos 4-0 y la parte importante y la tapa de los diarios era Griezmann, que se puede ir o se puede quedar, o está en proceso de que se puede ir del Atlético de Madrid. Griezmann está con nosotros, se queda y va a jugar la final”, continuó el Cholo para abordar justo después las declaraciones de Julián Alvarez del martes, cuando el Araña contestó que “puede que sí, puede que no” esté en el Atlético el próximo curso.

“Julián el otro día ha hecho unas declaraciones correctas, donde la vida de todos es el día a día. Y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te dan y Julián Alvarez nos está dando un montón”, enfatizó el entrenador, que fue elevando el tono a medida que avanzó su respuesta para exponer su visión de todo ello.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

“Entonces, partido contra el Brujas, ganaste 4-1 y todo se fue basado en Oblak y su parada; al Barcelona le ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba y partido contra el Tottenham ganamos 5-2 y todo basado en Julián Alvarez…. Le digo a nuestra gente; estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir”, completó el técnico.

Al término de su efusiva respuesta, el Cholo entregó una sonrisa ante la siguiente pregunta, en la que el periodista buscó calmar las aguas.