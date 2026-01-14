Juan Román Riquelme. Foto: @canaldeBoca

En la previa al duelo entre Boca Juniors y Millonarios por el amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme habló con el canal oficial del club, donde hizo énfasis en el mercado de pases, donde, estaría al caer Marino Hinestroza.

“Están muy bien los jugadores. Es un año muy importante. Cada año que comienza es una ilusión muy grande. Tenemos Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar. Es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, expresó el máximo ídolo del “Xeneize”.

Boca jugará la Copa Miguel Ángel Russo contra Millonarios. Foto: Instagram @bocajrs

Al hacer alusión al mercado de pases, donde el “Xeneize” tiene encaminada la contratación de Hinestroza, Riquelme señaló: “Marino es un jugador técnicamente muy bueno. Tiene muchas condiciones. Con mucha ilusión, de verdad, soy un convencido que tenemos un gran plantel”.

“El año pasado llegaron diez jugadores muy importantes entre ellos (Leandro) Paredes. No nos tenemos que volver tan locos. Tenemos un gran plantel. A los jugadores les lleva tiempo acomodarse al club, un poco más que otros, y tengo confianza de que esos jugadores se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”, cerró.

Marino Hinestroza Foto: NA

La Copa Miguel Ángel Russo se jugará todos los años

Riquelme también anunció que la Copa Miguel Ángel Russo será un partido que se repetirá todos los años en enero.

“Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con Millonarios”, sumó.