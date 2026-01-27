River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; Torneo Clausura 2025. Foto: X @RiverPlate.

El Torneo Apertura 2026 arrancó con mucha intensidad, con resultados importantes en la primera fecha. La agenda del fútbol argentino está muy cargada, por lo que este lunes ya comenzó la segunda fecha, aunque todavía falta el grueso de los encuentros.

La actividad se intensifica desde martes, ya que habrá cinco partidos, al igual que el jueves, mientras que el miércoles se darán cuatro. Durante el lunes, Platense obtuvo un triunfo de local ante Instituto, en el comienzo de la segunda jornada.

Platense le ganó a Instituto en el comienzo de la segunda fecha. Foto: NA

Algunos de los encuentros que se destacan del fixture de los próximos días son Vélez - Talleres (martes 27, a las 17:45), Newell’s – Independiente (martes 27, a las 22:15), Racing - Rosario Central (miércoles 28, a las 19), River - Gimnasia (miércoles 28, a las 20) y Estudiantes - Boca (miércoles 28, a las 22:15).

Con respecto al duelo entre el Xeneize y el Pincha, se da en un momento más que tenso. Santiago Ascacibar, capitán del conjunto platense, está a punto de ser transferido a Boca, en una operación que generó malestar en los hinchas.

Días y horarios fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Martes 27 de enero

17.45: Vélez – Talleres (Zona A)

20.00: Gimnasia de Mendoza – San Lorenzo (Zona A)

20.00: Huracán – Independiente Rivadavia (Zona B)

22.15: Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15: Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00: Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

19.00: Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00: River – Gimnasia La Plata (Zona B)

22.15: Estudiantes de La Plata – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00: Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15: Lanús – Unión (Zona A)

19.15: Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30: Estudiantes de Río Cuarto – Argentinos (Zona B)

21.30: Sarmiento – Banfield (Zona B)

Estudiantes vs Boca. Foto: X @EdelpOficial

Zonas de la Liga Profesional de Fútbol para 2026