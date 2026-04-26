Atlético Tucumán Vs Banfield Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Banfield, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 26/04/2026, a partir de las 20:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental Presidente José Fierro, ubicado en Tucumán.

¿Por dónde ver en vivo Atlético Tucumán vs. Banfield, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Atlético Tucumán y Banfield se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Atlético Tucumán vs. Banfield, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Carranza, Álvaro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Banfield, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 20:00, y tú no te lo puedes perder.