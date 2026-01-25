Boca vs Riestra. Foto: X @BocaJrsOficial

El Torneo Apertura puso primera y este domingo 25 de enero le toca el estreno a Boca Juniors, que enfrentará a Deportivo Riestra en La Bombonera a partir de las 18.30, por la fecha 1 de la Zona A.

Para este encuentro entrenador del “Xeneize”, Claudio Úbeda, confirmó una convocatoria que refleja equilibrio entre experiencia y juventud, apostando a un plantel amplio para afrontar el arranque del campeonato.

En el ataque, Boca no contará con ninguno de sus delanteros centrales. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez enfrentan diferentes lesiones y se perderán los primeros partidos oficiales del año. Por ello, Úbeda buscará contundencia y desequilibrio con Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre y Lucas Janson en el ataque.

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio).

El debut en La Bombonera representa una oportunidad ideal para que Boca Juniors comience el torneo con el respaldo de su gente y muestre las primeras señales del equipo que pretende construir el entrenador.

Con una convocatoria que mezcla jerarquía, recambio y proyección, el “Xeneize” intentará imponer su identidad desde el inicio, sumar los primeros tres puntos y enviar un mensaje claro en su camino dentro del campeonato local, a la espera de refuerzos que realcen el plantel de cara a la Copa Libertadores.

Dónde ver Boca vs. Deportivo Riestra

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Los detalles de Boca vs Riestra