Vélez Vs Unión Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Vélez vs. Unión, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 27/04/2026, a partir de las 18:55hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio José Amalfitani, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Vélez vs. Unión, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Vélez y Unión se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Vélez vs. Unión, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Martínez, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vélez y Unión por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 18:55 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio José Amalfitani de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.