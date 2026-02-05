Selección Argentina vs. Venezuela; amistoso internacional. Foto: X @Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y, como siempre, los argentinos organizan agenda, familia y trabajo para no perderse ni un minuto de la Scaloneta. Con el calendario de feriados confirmado, algunos partidos se presentan como ideales y otros como un dolor de cabeza para quienes trabajan.

El debut: un fin de semana largo que juega a favor

Argentina iniciará su camino en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22:00, frente a Argelia. Aunque cae en día laboral, hay un alivio: el lunes 15 de junio será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Güemes, lo que genera un fin de semana XL perfecto para llegar al debut con clima mundialista.

El problema: un partido en pleno horario laboral

La complicación aparece en el segundo encuentro. La Selección enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00.

Para los trabajadores de oficina, es la peor combinación: el feriado más cercano es el 20 de junio (Día de la Bandera), es inamovible, y cae sábado, por lo que no se traslada.

Así, miles de hinchas deberán negociar horarios, pedir un break o estirar el almuerzo para seguir el partido.

Argentina, campeón de Finalissima 2022. Foto: Reuters (David Klein)

El cierre del grupo, sin tensiones horarias

La tercera fecha ofrece alivio. Argentina jugará contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00. Perfecto para juntadas, sin interferencias laborales y con la ventaja del sábado a la noche.

El dato más esperado: un fin de semana XXL para los cuartos de final

Si la Scaloneta avanza, Argentina podría jugar los cuartos de final en uno de los fines de semana más largos del año.

Los partidos de esa fase se disputarán entre el 9 y el 11 de julio.

Y el calendario argentino ya marca:

Jueves 9 de julio: feriado inamovible por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: feriado puente turístico.

Es decir: cuatro días seguidos de descanso nacional.

Si Argentina llega a esa instancia, el país tendría un escenario ideal: rating altísimo, posibilidad de festejos masivos y cero preocupación por la vuelta al trabajo.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

¿Y después?

Semifinales: se jugarán el 14 y 15 de julio (martes y miércoles, días laborales).

Final: el domingo 19 de julio, día perfecto para vivir una definición mundialista sin reloj.

Cómo ver los partidos desde Argentina

Para quienes no viajen al Mundial, el Gobierno ya confirmó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina, garantizando acceso gratuito en todo el país.