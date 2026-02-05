Lucina von der Heyde en Las Leonas. Foto: Redes sociales

El caso Gonzalo Peillat, una de las figuras de Los Leones campeones olímpicos en 2016 que pasó a jugar para Alemania, volvió a presentarse en el hockey argentino pero, en este caso, en Las Leonas.

Se trata de Lucina von der Heyde, quien también representará al conjunto germano luego de vestir muchos años la camiseta de la Selección argentina.

Lucina von der Heyde en Las Leonas. Foto: Redes sociales

La mediocampista disputó los últimos Juegos Olímpicos con la Albiceleste y luego fue perdiendo terreno en la consideración del entrenador, Fernando Ferrara.

Ante esto y al jugar en el Mannheimer HC hace varios años, la misionera optó por representar a Las Diedanas, que ya la anunciaron oficialmente: “¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para jugar con la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026″.

A diferencia del fútbol, el hockey permite el cambio de representación luego de un período de inactividad con el seleccionado de origen.

De esta manera, el ciclo de Luchi se cierra en Las Leonas con más de 100 partidos internacionales, cuatro títulos y siendo capitana y figura del seleccionado juvenil campeón del mundo 2016.

Lucina von der Heyde en Las Leonas. Foto: Redes sociales

La reacción del “mundo hockey”

Fernando Ferrara, en diálogo con DeporTv, hizo referencia a la situación de la volante que buscó un cambio en su carrera.

“Es una cosa que nos esperábamos todos, no nos sorprendió. Seguimos enfocados en lo nuestro, en lo que estamos haciendo, en el camino al Mundial y en las jugadoras que tenemos, que son muy importantes”, afirmó.

Agostina Alonso, capitana de Las Leonas. Foto: Redes sociales

En tanto, una de las capitanas del equipo nacional, Agostina Alonso también dio su parecer y fue comprensiva con su ex compañera: “Es una decisión enteramente de Luchi, se la voy a respetar porque tiene sus motivos. Desde este lado, de Las Leonas, es una decisión que no me gusta, porque es una persona que quiero mucho, compartimos bastante y obviamente la quiero de este lado como jugadora”.

“También me toca defender a la Selección argentina, a mi equipo y dentro de ello está el cuerpo técnico. No creo que haya sido culpa de Argentina, sino que fue una decisión puramente de Luchi y está en todo su derecho”, completó.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert