Las selecciones argentinas de hockey sobre césped completaron una nueva ventana de la FIH Pro League con resultados alentadores tanto en la rama femenina como masculina, en el marco de sus respectivas giras por Australia e India, entre el 10 y el 14 de febrero.

Puntaje ideal para las Leonas

En Hobart, Las Leonas firmaron una actuación perfecta con cuatro victorias consecutivas frente a Australia e Irlanda:

● 5-0 vs. Irlanda: Agustina Gorzelany, Brisa Brugesser, Julieta Jankunas, Majo Granatto y Lara Casas.

● 1-0 vs. Australia: Agustina Gorzelany.

● 2-1 vs. Irlanda: Majo Granatto y Agustina Gorzelany.

● 3-0 vs. Australia: Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

Agustina Gorzelany se destacó como la máxima anotadora del equipo en esta ventana, con cuatro goles.

Con estos resultados, Argentina se ubica en la tercera posición de la tabla con 17 puntos, por detrás de Países Bajos (21) y Bélgica (21).

La próxima ventana de competencia se disputará del 13 al 23 de junio en Wavre (Bélgica), donde el seleccionado enfrentará al país anfitrión, a España y a China.

Los Leones, selección masculina de hockey sobre césped. Foto: Cedida por anunciante.

Los Leones sumaron experiencia y goles en India

El seleccionado masculino afrontó en Rourkela una exigente serie de encuentros ante Bélgica e India, con un saldo de dos triunfos y dos derrotas.

● 3-5 vs. Bélgica: Tomás Domene (2) y Nicolás Della Torre.

● 8-0 vs. India: Tomás Domene (4), Tomás Ruiz, Lucio Méndez Pin, Ignacio Ibarra y Nicolás Della Torre.

● 2-5 vs. Bélgica: Tomás Domene y Lucas Martínez.

● 4-2 vs. India: goles de Tomás Domene, Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Tadeo Marcucci.

Tomás Domene fue el máximo anotador del conjunto argentino en la ventana, con ocho goles.

Con 17 puntos, el seleccionado masculino se posiciona en el segundo lugar de la tabla, por detrás de Bélgica, que lidera con 22 unidades. La próxima ventana se disputará del 14 al 23 de junio en Londres, donde Argentina enfrentará al local Inglaterra, además de Bélgica y Australia.

