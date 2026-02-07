River Plate en el Torneo Apertura. Foto: NA

River Plate recibe este sábado a Tigre por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Apertura. El partido tiene lugar en el estadio Monumental y está programado para las 20.

En tanto, el encuentro contará con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro).

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central en condición de visitante. En un partido chato y friccionado, los de Núñez no pudieron hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdieron la oportunidad de ser líderes de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro ante el “Matador”, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por Maximiliano Salas. Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio.

Las probables formaciones de River y Tigre

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo.

La próxima fecha, River visitará a Argentinos Juniors, el jueves 12 de febrero a las 21.15. Por su parte, Tigre será local ante Aldosivi, el mismo día, pero a las 19.

Los detalles de River vs Tigre