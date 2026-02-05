Kendry Páez en el entrenamiento de River. Foto: @RiverPlate

La llegada de Kendry Páez despertó mucha ilusión entre los hinchas riverplatenses, que ya lo imaginan gambeteando en el Monumental.

Sin embargo, Marcelo Gallardo no se apura y busca encontrar la mejor forma física del joven talento ecuatoriano, la gran esperanza del Tri en el Mundial 2026.

El Muñeco dejará al talentoso futbolista afuera de la lista de convocados para el choque ante Tigre ya que planea una mini pretemporada de 10 días.

El mediocampista, que llegó a préstamo desde Chelsea, fue el único que realizó este miércoles trabajos en doble turno en River Camp. En tanto, el resto del plantel entrenó a la mañana y se retiró pensando en el duelo del sábado ante el Matador.

La fecha de estreno de Kendry está pautado para el debut de River en la Copa Argentina: la fecha es el 17 de febrero, cuando el equipo de Napoleón se mida ante Club Ciudad de Bolívar.

Cabe mencionar que el último partido oficial del ecuatoriano fue el 18 de enero, cuando ingresó un minuto en la victoria su anterior club el Racing de Estrasburgo sobre el Metz por la fecha 18 de la Liga 1.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert