Festejo de Boca. Foto: Gentileza La Nación

Boca recibe este domingo 15 de febrero a Platense en La Bombonera, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando a partir de las 19:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro). El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca viene de caer ante Vélez en Liniers. Foto: X @Velez

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A. En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo. Actualmente el “Calamar”, que es dirigido por Walter Zunino, ocupa el quinto puesto en la Zona A.

Posibles formaciones en Boca vs Platense

Boca : Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia.

Minuto a minuto de Boca vs Platense