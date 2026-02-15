Gimnasia vs Estudiantes, clásico de La Plata. Foto: X @EdelpOficial

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en una nueva edición del clásico de La Plata, válido por el interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura. En el “Pincha” volvió a jugar Edwuin Cetré tras su frustrado pase a Boca.

En los primeros minutos del partido, el equipo de Eduardo Domínguez fue más que el de Fernando Zaniratto, acechando el área del arquero Nelson Insfrán, aunque sin inquietarlo del todo.

Por su parte, el “Lobo” apostó al contragolpe y a agarrar mal parado al “Pincha” en el retorno defensivo. Con el correr del reloj, el local se hizo fuerte y pudo irse al entretiempo con el resultado a su favor.

Ya en el segundo tiempo, el local empezó un poco mejor que Estudiantes y tuvo la más clara con un remate del delantero Marcelo Torres que contuvo de manera notable el arquero uruguayo Fernando Muslera.

Sin embargo, el “Pincha” se volvió a meter en el partido y emparejó el ritmo del juego, que decayó sobre el final del encuentro.

La próxima fecha, Gimnasia LP visitará a Gimnasia de Mendoza, el viernes 20 de febrero a las 22.15. Por su parte, Estudiantes LP será local ante Sarmiento de Junín, ese mismo día, pero a las 18.

El resumen de Gimnasia vs Estudiantes