Jugó con Messi en el Barcelona y hoy se alejó del club de sus amores por su salud mental:

Philippe Coutinho en el Vasco da Gama. Foto: Redes sociales

Philippe Coutinho anunció que pidió la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama por sentirse “muy cansado mentalmente”.

El volante de 33 años señaló en un comunicado que fue una de las “elecciones más importantes” de su vida el volver a vestir la camiseta del club carioca, en cuyas categorías inferiores se formó y al que regresó en 2024 tras pasar por equipos como el Barcelona y el Liverpool.

Sin embargo, Coutinho, quien fue abucheado en el último partido, dijo que “es el momento de dar un paso atrás” y “cerrar” su ciclo en el Vasco.

“Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil”, afirmó.

El futbolista confesó que siempre fue “muy reservado” y que le cuesta hablar de este asunto, pero que necesita ser “honesto” sobre su salud mental tras las críticas recibidas.